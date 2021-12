EL CAMBIO SOCIAL QUE SEGUIMOS ESPERANDO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Millones de mexicanos votamos por el ahora presidente del país, Andrés Manuel López Obrador porque los ciudadanos deseábamos y deseamos un mejor cambio social, cambio que seguimos esperándolo a la fecha, porque queremos un cambio más sensible y más profundo para el desarrollo de México, recordemos que durante sus campañas presidenciales en 2006, 2012 y 2018 e incluso antes, para fortalecer su liderazgo AMLO cuestionaba reiteradamente a los gobiernos sexenales y encabezaba manifestaciones enumerando diferentes propuestas sociales para la transformación del país que llevaría a cabo si fuera electo presidente, hoy tiene su gran oportunidad. Ningún candidato generó mayor expectativa y más esperanzas a los mexicanos de un verdadero cambio como el que ofreció AMLO, por tal motivo abarrotó en las urnas.

¿QUE SE HA HECHO HOY A LA MITAD DEL CAMINO?

Con el propósito de que el pueblo de Colima y del país conozca los logros alcanzados en los primeros tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se realizaron reuniones denominadas “Asambleas a la Mitad del Camino” en diferentes entidades del país, y hasta el propio presidente, AMLO, concentró una multitudinaria asamblea popular con gente de todos los estados para demostrar músculo político el pasado primero de diciembre. En Colima se hizo también la presentación del libro “A la Mitad del Camino” cuya autoría es del propio mandatario nacional, el cual detalla los avances y retos de la Cuarta Transformación, fue un evento coordinado por Ulises Mejía Haro para informar a la población sobre la estrategia del mandatario de México, que a la mitad de su sexenio apuesta a la máxima juarista de “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. El evento local se hizo en el parque Hidalgo en Colima y sus ponentes fueron la universitaria Luz Quintanilla, nuestro compañero y amigo analista político Adalberto Carbajal, así como con el expresidente estatal del PRD, Arnoldo Vizcaíno, padre de la ahora gobernadora Indira Vizcaíno, el libro hace referencia a los desafíos enfrentados, a los logros alcanzados a la fecha y a los retos pendientes por alcanzar en la segunda mitad de su mandato. Pero los opositores a Morena en Colima aseguran que no se ha hecho nada relevante en la entidad, ninguna obra importante federal en Colima en los últimos tres años del gobierno del cambio, como sí se hicieron en tiempos de López Portillo y Miguel de la Madrid, siendo gobernadora Griselda Álvarez.

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS CUESTIONA AVANCES

Duro golpe político soltó el reconocido líder moral de la izquierda mexicana desde la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que, a tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, México se encuentra todavía con muchos rezagos y sin propuestas. “Así estoy viendo al país con muchos rezagos todavía y sin propuestas para superar los grandes problemas de pobreza, empleo, inseguridad, escaso crecimiento económico nacional y hay deterioros ambientales. «No veo iniciativas de quienes tendrían la obligación de presentarlas. Cárdenas se refirió especialmente al tema de inseguridad como un pendiente importante incumplido, seamos realistas señaló, «No tenemos paz interna en el país (…) Hay que ganar la paz para garantizar seguridad y ampliar y consolidar nuestras libertades». Pues los datos oficiales sí arrojan que hay más muertes violentas que en años anteriores.

OBRADOR AVANZA CON PASO LENTO

No podemos dejar de reconocer que AMLO sí ha cumplido varias promesas realizadas en campaña, como lo hizo con la mal llamada reforma educativa, que siempre cuestionamos en esta columna desde que fue aprobada, también AMLO amplió los programas sociales, en becas a estudiantes, abrió paso a los colimenses en la cuatro carriles para transitar libremente en la autopista de Colima y Manzanillo, antes nadie pudo, incrementó apoyos a las personas de la tercera edad, AMLO, inclusive sostiene que sentó las bases para una «cuarta transformación» en el país que se reflejará en la segunda mitad de su sexenio. Aunque sí hay pendientes en áreas claves y hay algunas contradicciones entre sus promesas y sus acciones, según lo muestran las mismas cifras oficiales en seguridad y economía. La realidad es que no estamos peor debido a que también surgió en este período algo inesperado, el impacto de la pandemia del Coronavirus que a la fecha sigue amenazando con nuevas variantes.

OCHO GOBERNADORES METIÓ A LA CÁRCEL PEÑA NIETO

En la actual administración federal y a pesar que la bandera de campaña fue contra la corrupción no hay gobernadores ni ex gobernadores perseguidos, pero durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ocho gobernadores fueron detenidos por presuntamente haber cometido diversos actos ilícitos de corrupción, fueron seis del PRI y dos del PAN, Roberto Borge de Quintana Roo, Javier Duarte de Veracruz, Tomás Yarrington de Tamaulipas, Guillermo Padrés de Sonora, también Luis Armando Reynoso Femat panista de Aguascalientes, Jesús Reyna García de Michoacán, Andrés Granier Melo de Tabasco y Flavino Ríos también el gobernador interino de Veracruz. Para superar esta meta AMLO debió encarcelar a más ex gobernadores a la mitad del camino, cuando menos a cinco y otros cinco en la segunda mitad de su sexenio, pero no vemos claro, ni nada se ha hecho con la famosa encuesta nacional para encarcelar a los expresidentes del país.

Analizamos aquí que “Urge acelerar el cambio social”, pero un cambio que esperamos sea más concreto y más relevante en la segunda parte de su sexenio, ojalá haga algo extraordinario como lo hicieron los mismos presidentes de México, como lo hizo Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera en 1938, como lo demostró también José López Portillo al expropiar la banca o nacionalizarla en su último informe de su sexenio, pues no deben ya olvidar la encuesta nacional para meter a la cárcel a los ex presidente del país, si es que hubo grandes desvíos de recursos públicos como se aseguraba, pues no han metido al bote ni a un solo gobernador cuando menos como lo hizo el propio Enrique Peña Nieto como lo expusimos aquí que les giró ocho órdenes de aprehensión a los ex gobernadores.

Finalmente, la mejor alternativa de AMLO para que los mexicanos podamos sentir un cambio similar, incluso mejor a la de otros ex presidentes que no doblaron las manos como Cárdenas y López Portillo, sería bueno expropiar alguna autopistas de cobro de las tantas que explotan económicamente a los mexicanos por muchos años y no permiten el desarrollo social regional, como la autopista de Colima- Guadalajara que obligan a la economía popular de la región a pagar a éstos empresarios que les han indebidamente prolongado hasta tres veces la concesión federal por la SCT por cerca de 50 años mediante corruptelas, y peor cuando se nota que el gobierno federal los apoya porque se desentiende de la carretera libre a Guadalajara y cada rato está cerrada, no le dan mantenimiento obligando indebidamente a los tráilers y a la gente a pagar altos costos de la autopista cuando debe existir constitucionalmente el libre acceso vial en todo el país, como ocurre en todas las naciones, por ello urge controlar a las empresas abusivas concesionadas y corruptas de las carreteras de cuota, pues simplemente colocaron hasta tres casetas de cobro rumbo a Guadalajara con tarifas altísimas y hasta la fecha ninguna tiene baños públicos, sin que la SCT o el gobierno federal haga algo y sin que el famoso pueblo sabio pueda mover un dedo, el cambio político nacional debe ser más sensible sin lugar a dudas en muchos rubros.