EL CAMBIO EN MORENA ES EBRARD

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Nadie duda de que el presidente Andrés Manuel López Obrador trae la batuta de la sucesión presidencial al margen de su partido, Morena, y solo por estrategia, debido a la presión política exigiendo piso parejo de Ebrard y Monreal, ahora metieron otras dos corcholatas, a Manuel Velazco del Verde y a Gerardo Fernández Noroña del PT, solo para hacer montón y tener mayoría en favor de la favorita, pues las cuatro corcholatas ya estaban divididas y empatadas, se aliaron en pares, Sheinbaum y Adán Augusto contra Ebrard y Monreal, por tal motivo el Verde y el PT solo entraron como vende patrias al apoyo del dedo presidencial, jamás éstos dos aliados como chicle ganarían una elección presidencial pero así serán mayoría, 4 contra dos, si recordamos a Velazco y Noroña nunca los pelaron ni Morena ni el presidente, hoy los meten al baile por necesidad y los amarran de pies y manos para el caso de una división interna.

EL APARATO OFICIAL TRAE CANDIDATA

El aparato oficial federal y los aparatos estatales ya traen candidata y el juego interno de precampañas que convocó Morena ante los jaloneos internos es solo para legitimar a Claudia Sheinbaum, observamos también que ni pelan al INE con sus reglas electorales, lo dejaron molacho, y traen asustada a la Suprema Corte pero más aún a la oposición con su la alianza del PRI, PAN y PRD quienes parece que desparecieron del mapa, ni se quejan ni pujan por la anticipada y abierta precampaña presidencial.

EN MORENA EL CAMBIO LO REPRESENTA EBRARD

La incorporación de cuatro encuestadoras nacionales para elegir la candidatura oficial, además de la encuestadora patito de Morena fue gracias a la presión política de Ebrard y Monreal, inclusive vimos a Ebrard que entró a Palacio Nacional de traje y salió en camiseta de precampaña con su mensaje: “Sonrían, todo va a estar bien”; lo que se dio entender es que sí había mano negra y hubo acuerdos, y advirtió: “Yo a Palacio Nacional no vuelvo hasta 2024″casi diciendo no regreso a recibir órdenes y solo vendré a tomar protesta como presidente; y aventó un lazo : “Deseo invitar a Claudia Sheinbaum como Secretaria de Gobernación”. Marcelo Ebrard mostró así en su arranque de campaña cierta independencia política del presidente, y su molestia es justa, porque el aparato oficial se ve muy cargado por los gobernadores y el gabinete en favor de Sheinbaum, por tal motivo podemos asegurar que el cambio interno en Morena lo representa Marcelo Ebrard y la continuidad y la dependencia transexenal Claudia Sheinbaum.

EL DEDAZO YA ESTÁ ARMADO

De acuerdo al escenario político nacional el aparato oficial federal y en las entidades ya tienen a su candidata, la cargada de las gobernadoras en su favor fue evidente, pues ante la bomba política que lanzó Ebrard de su renuncia al gabinete, vimos que aceleraron la operación política de la incorporación de Manuel Velazco del partido Verde y de Gerardo Fernández Noroña del PT como nuevas corcholatas oficiales, para así consolidar el proyecto, no para modificarlo, esto significa que los jaloneos internos de Monreal y Ebrard son reales. Además Yeidckol Polevnsky tuvo la habilidad política de registrarse al proceso como corcholata argumentando tener derecho como fundadora y ex coordinadora de la campaña presidencial de Amlo, y lograr así otra mujer aspirante para mediar el género, pero como sabemos que Yeidckol fue golpeada políticamente, se cargará en favor de Ebrard y Monreal por lógica política, jamás la admitirán en el proceso interno porque ya está decidido que sea solo Sheinbaum.

EN COLIMA GANARÁ CLAUDIA SHEINBAUM

Si el escenario político nacional es similar al de Colima y en los estados, luego entonces ya ganó Claudia Sheinbaum, por tal motivo aseguramos aquí que la Ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ya la trae en la bolsa, pues el aparato oficial con las estructuras del partido locales de Morena, del gabinete estatal, legisladores locales y alcaldes morenistas que encabeza la gobernadora Indira Vizcaíno Silva trabajan en forma decidida y abierta para el proyecto presidencial, en cambio la Coordinadora de Adán Augusto que es Claudia Yáñez hace lo que puede sin los apoyos del centro y por otra parte la caballada colimense de Marcelo Ebrard no ha recibido el respaldo del equipo nacional que esperaban, no hay comunicación, su coordinadora la senadora Gricelda Valencia poco o nada podrá hacer también si Ebrard no se ha parado en Colima, Ricardo Monreal tampoco lo ha visitado porque también lo pide su coordinadora Graciela Velasco Romero, en cambio Sheinbaum si lo ha hecho en repetidas ocasiones, pues su amiga la gobernadora Indira Vizcaíno va a México apoyarla pero seguido se la trae a reuniones de estructuras.

MÉXICO TENDRÍA LA PRIMERA MUJER PRESIDENTA

No vemos mal en lo personal ni todos los mexicanos a que una mujer sea presidenta del país, así fue el resultado de la encuesta nacional del INEGI, pero no se precisó qué mujer debe gobernar, ni de cuál partido. Pero el único error y riesgo de Claudia Sheinbaum es que continuará haciendo lo mismo con la fantasía de la 4T, pues vimos que no pudieron frenar la violencia en los estados, al contrario aumentó la inseguridad, abandonaron al campo, a los hospitales, al Imss y al Issste, hubo muchos errores y aciertos como dar becas y apoyos sociales, pero quizás por ello en la renuncia de Sheinbaum llevó ante los medios su carta de presentación, a Omar García Harfuch, quien podría frenar a los grupos criminales en el país, significó que reconoce que en seguridad fallaron. Lo que sí cuestionamos y rechazamos aquí es el famoso e histórico dedazo presidencial, siempre lo repudiamos, pero ahora lo hacen en forma más burda y descarada, a los mexicanos no nos gustaría que nos siga gobernando alguien que ya salió de su mandato presidencial, por eso decimos Ebrard representa el cambio político dentro de Morena.

¿Y CUÁNDO DESPERTARÁ EL INE, PRI O PAN?

El INE pareciera que está desmayado, no ve, no oye las quejas de la flagrante violación a la ley electoral, están también muy callados los partidos nacionales del PRI, el PAN y el PRD, ni se visualiza que los dirigentes nacionales protesten o vayan mejor a renunciar para oxigenarlos, ahora dan una nueva justificación cuando se les pregunta ¿Porque no se quejan de Morena? Para qué, solo se golpean y se pelean hasta con su sombra. En síntesis no hay oposición, cuando antes Morena les pegaba muy duro para ganarles el poder, la oposición es buena por el bien del desarrollo democrático y la mejor gobernabilidad del país, necesitamos una oposición que cuestione los problemas sociales en forma contundente como antes lo hacía el mismo actual presidente del país, se acabaron los líderes nacionales.