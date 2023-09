El 2 de octubre inicia la campaña ‘Octubre Rosa 2023’

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Alicia Reyna Magaña, presidenta de la Asociación Contra el Cáncer Tecomense, IAP, dio a conocer que el lunes 2 de octubre a las 18 horas en el andador López Mateos, dará inicio oficialmente la campaña “Octubre rosa” donde se espera la asistencia de autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes populares que han sido invitados.

Detalló que la programación de la campaña anual contempla eventos recreativos, deportivos, artísticos, charlas, la tradicional “Noche de Estrellas”,el “boteo”, y en esta ocasión un Festival del Mariachi, todo ello para solicitar el apoyo económico a la sociedad en su conjunto y continuar así apoyando mujeres y previniendo esta enfermedad.

Reyna Magaña informó que todo ello es en el marco del Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama; indicó que en el año 2022, se superó la meta de más de 450 mil pesos recaudados, por lo cual este año, se plantean una serie de eventos con la plena confianza en que la ciudadanía e iniciativa privada, responderán al llamado a la noble causa social y con ello la recaudación anual habrá de superarse.

El sábado 7, a las 9 de la noche, será la tradicional “Noche de Estrellas”, espectáculo al que esperan una gran asistencia en el salón Bernardette, ubicado en Venustiano Carranza 355, con un costo de boleto de $300 pesos.

El sábado 14, se organizará un torneo relámpago de voleibol a partir de las 3 de la tarde en las canchas de la Floresta I, ubicadas en 16 de septiembre 520 en Tecomán, evento totalmente gratuito, con diferentes equipos deportivos del municipio que se suman a la causa.

El día 15 de octubre a partir de las 2:30 de la tarde en salón Bernardette, se disfrutará del Festival del Mariachi, con la presentación de los Mariachis Guadalajara, Femenil Nuevo Tecalitlán y Voces de mi Tierra, cerrando la presentación con la agrupación musical Distinto, el costo del boleto es de $450 pesos e incluye comida y 1 porción de botana seca para los integrantes de la mesa.

Para el martes 17, a las cinco de la tarde en las instalaciones de la Asociación ubicada en Gladiolas No. 1, en la calle Jardines de Tecomán, se llevará a cabo la charla-taller “Me veo, me escucho, me sano”, impartida por la Psicóloga Berenice García Orozco y la Tanatóloga Isaura Vejar, totalmente sin costo a quienes deseen asistir.

El viernes 20 a las 19 horas, se llevará a cabo la 7ta. Carrera “Rosa Neón” cuyo punto de partida será el parque Insurgentes, el costo del kit es de $200 pesos para adultos y $180 niños, incluye playera, número y medalla para todos los participantes.

El viernes 27, a las 9 de la mañana, se llevará a cabo el Desayuno “Pasarela Generacional” de la afamada casa de modas Reina Díaz, ello en el salón Bernardette, los boletos los tienen a la venta el voluntariado de la asociación, con un costo de 300 pesos, incluye un desayuno por persona.

El martes 31 a las 6 de la tarde, en el andador López Mateos, se realizará el sorteo “Donativo Voluntario” con una premiación de 15 mil pesos al primer lugar y 5 premios de 2,500 pesos, el costo del boleto es de 100 pesos.

Agregó que tanto los kits, como los boletos para las diferentes actividades ya están a la venta, asimismo, se podrán adquirir comunicándose a los números 3131511225, 3133266953 o con las voluntarias de la institución, durante los boteos que se realicen durante el mes y en cada una de las actividades a realizar por parte del patronato.

Reyna Mañana insistió en los servicios gratuitos que se ofrecerán diariamente durante todo el mes de octubre, por parte de la institución que encabeza: consultas ginecológicas, tomas de papanicolau, exploraciones mamarias, citas oncológicas, colposcopias, mamografías, ultrasonidos de mama y las campañas preventivas en los siguientes horarios; lunes a jueves de 6:00 pm a 8.30 de la noche; martes, miércoles y viernes de 9:00 am a las 2:00 pm.

Por último señaló que, la Asociación es enlace, receptor y canalizador de los servicios que ofrece, y que ahora ante la situación delicada de la enfermedad, extienden los servicios a mujeres a partir de los 20 años de edad, para obtener mayor información, las personas interesadas pueden llamar a las líneas telefónicas 313 1511225 y 313 326 69353, o asistir en los horarios establecidos al andador Gladiola 01 de la colonia El Chamizal con la credencial del INE, comprobante de domicilio actualizada, CURP y el número de derechohabiente del IMSS, en caso de ser asegurada.