Ejercitan estudiantes capacidad de defender proyectos de tesis

*Facultad de Lenguas Extranjeras, en el campus Villa de Álvarez.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- En días pasados se realizó el V Foro de Defensa de Tesis y Protocolos 2022 de los estudiantes de la Facultad de Lenguas Extranjeras (FLEX) de la Universidad de Colima, en el campus Villa de Álvarez, con el objetivo de que los estudiantes presentaran los resultados y conclusiones de sus investigaciones y avances de protocolos.

En la inauguración del evento estuvieron presentes Adrián López Virgen, delegado de ese campus; Luis Zamora Rocha, asesor académico de la Dirección General de Educación Superior; Carmen Elisa Quiles Medina, directora de la Facultad de Lenguas Extranjeras; el estudiante Jaime Novela Castañeda, vicepresidente de la FEC y Jaqueline Cobián, presidenta de la sociedad de alumnos del plantel.

Al tomar la palabra, Elisa Quiles subrayó la importancia de generar espacios para fortalecer el desarrollo de la competencia de investigación, y felicitó a las y los jóvenes por realizar un primer ejercicio de defensa de su proyecto.

De la misma forma, Adrián López Virgen felicitó a los estudiantes por enfrentarse a este proceso de presentaciones y avances de sus protocolos de investigación, e inauguró el evento que se realizó lunes y martes de esta semana en instalaciones de la FLEX.

Después, la profesora María Cass Zaburía impartió la conferencia “Professional identity development within PROMETE: an unintended community of practice” (Desarrollo de la identidad profesional dentro de PROMETE: una comunidad de práctica no deseada).

Asimismo, los estudiantes de segundo y cuarto semestres tomaron los talleres “Inclusión para la discapacidad”, a cargo de Fabiola Soto Estrada, responsable del área de Atención a la Discapacidad y “Descubriendo mi Ser”, a cargo de Myriam del Toro Mejía, de la Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora.