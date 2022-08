Egresan nuevos profesionales en el ámbito de la tecnologías y la innovación

*De los programas de Ingeniería en Telemática, Ingeniería en Software, Maestría en Tecnologías de Internet y Diplomado en Tecnologías de Información para la Innovación y Desarrollo que se imparten en la Facultad de Telemática.

Colima, Col.- Este viernes, en el Paraninfo Universitario, se realizó la entrega de 79 certificados a egresados de Ingeniería en Telemática e Ingenieros en Software de la generación 2018-2022 y a nueve de la Maestría en Tecnologías de Internet; además, se otorgaron diplomas a quienes tomaron el Diplomado en Tecnologías de Información para la Innovación y Desarrollo, todos ellos y ellas pertenecientes a la Facultad de Telemática en la Universidad de Colima.

Asimismo, se entregaron reconocimientos de excelencia académica y constancias a los instructores que impartieron el diplomado. Al tomar la palabra, Juan Diego Gaytán Rodríguez, delegado del campus Colima, en representación del rector Christian Torres Ortiz Zermeño, dijo que las y los jóvenes cierran un ciclo y egresan con habilidades, herramientas y competencias adquiridas que les serán de gar utilidad para enfrentar los nuevos retos.

La UdeC, agregó, “continúa con las puertas abiertas para quienes deseen seguirse profesionalizando o formando en el grado siguiente, como en otras tantas opciones que nuestra universidad ofrece con la mayor calidad posible”.

En su mensaje, Gerardo Cárdenas Villa, director de la Facultad de Telemática, dijo que la Universidad “es una institución propositiva, consciente de los desafíos actuales, generadora de conocimientos y oportunidades, promotora de la cultura, valores y principios y un elemento clave para el desarrollo de la sociedad”.

La Facultad de Telemática, continuó, “es sinónimo de calidad educativa, compromiso y pertinencia, pues trabajamos arduamente para la docencia, el deporte y la cultura. La formación de un joven es una tarea conjunta entre diferentes actores, por eso extiendo una felicitación también a padres, familiares y amigos de los egresados”.

En nombre de la generación de ingenieros, Javier Ramírez Manzo dijo que “hoy es un día trascendental para nosotros, decimos adiós a una parte de la vida y le damos la bienvenida a nuevos retos. En esto reconozco la noble y valiosa labor de nuestros profesores; maestros, ustedes han sido fuente de nuestro conocimiento en estos años”.

Óscar Castrejón Mejía, en representación de los egresados de maestría, compartió que “esta etapa no fue fácil porque atravesamos una de las mayores crisis de salud a nivel mundial, y no cualquiera tiene el coraje y la dedicación de no bajar la guardia y seguir luchando por sus sueños”.

Por último, aconsejó a las y los egresados de las ingenierías estudiar una maestría: “Están en una de las áreas que más necesita actualización con el paso del tiempo; también existen ramas y ámbitos nuevos de los cuales se puede sacar provecho”.