Donovan Carrillo concluye su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing

Beijing.- Donovan Carrillo, el joven jalisciense de 22 años de edad, que apenas el lunes pasado hizo historia al llegar a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, concluyó su participación en dicha competencia. La rutina que ejecutó el mexicano en el programa libre fue calificada con una puntuación de 138.44 unidades, acumulando una puntuación total de 218.13 calificación con la que rompe su mejor récord de la temporada.

Carrillo, quien debutó en los Juegos Olímpicos, es el primer patinador olímpico mexicano en 30 años y consiguió un tercer lugar en la ronda clasificatoria que le permitió estar en el programa largo.

Donovan Carrillo fue el sexto patinador en salir a la pista y lo hizo al ritmo de la música Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera Rivera; Sway, de Dean Martin y María de Ricky Martin.

A pesar de los inconvenientes surgidos durante la ejecución, Donovan Carrillo sonrío en todo momento y parecía sentirse satisfecho de su participación dentro de la pista de hielo.

Donovan Carrillo es el primer mexicano que accede a una final en el patinaje artístico de unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Nacido en Zapopan, en el estado de Jalisco, Donovan Carrillo se ha convertido en un ídolo en México, donde a falta de infraestructuras para este deporte comenzó patinando en pistas de hielo dentro de centros comerciales.

Junto a Carrillo integran la representación mexicana en Beijing 2022 tres esquiadores: la de alpino estadounidense nacionalizada mexicana Sarah Schleper, el de alpino Rodolfo Dickson y el de fondo Jonathan Soto.

