¿Dónde está el PRI?

PARACAÍDAS

Por: Rogelio Guedea

El camino hacia la renovación electoral de 2024 ha prácticamente empezado y, después de ver el alboroto que hay entre los morenistas, uno podría empezar a preguntarse ¿dónde está, por ejemplo, el PRI?, uno de los partidos de mayor arraigo en el poder colimense y de presencia por décadas en el gobierno estatal. Luego de la barrida morenista en las pasadas elecciones, principalmente por la llegada de Morena al gobierno estatal, el PRI quedó prácticamente sepultado y cumpliendo un papel más que nada de acompañamiento de la nueva realidad política electoral. Sin embargo, a casi dos años de aquella hecatombe, uno podría preguntarse, otra vez, en qué cónclaves lo podríamos ubicar, dónde están los retoños de aquel PRI que empieza a echar de nuevo raíces y reverdecer en el nuevo y complejo panorama político. Yo veo prácticamente cuatro brotes visibles desde los cuales, de seguir haciendo un trabajo consistente y sabiendo aprovechar los errores de sus opositores y de los grupos políticos en el poder, podrían levantarse de nuevo los priistas para dar la batalla en las próximas elecciones. En primer lugar, no se puede dejar de hablar de dos administraciones rojiblancas que están haciendo un trabajo encomiable: la de Tey Gutiérrez en Villa de Álvarez y la de Margarita Moreno en Colima. Estas gestiones son, para el futuro del PRI, pequeños grandes afluentes que podrían crear buenos perfiles para poder no sólo retener (busquen o no la reelección) esos bastiones sino también para ganar posiciones en el congreso local, de ahí la importancia de que sigan trabajando como hasta este momento. Pese a las malas expectativas que tuvo al principio por ser la cuñada del ex gobernador Nacho Peralta, el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta municipal capitalina Margarita Moreno ha sido notorio y más porque se ha enfocado en darle un sentido de pertenencia a la comunidad, en especial al centro de nuestra ciudad. En ese mismo sentido ha ido también el trabajo de la maestra Tey Gutiérrez, cuyos proyectos culturales (incluidos los de fomento a la lectura) me parecen esfuerzos significativos y trascendentes para la reconstrucción del tejido social severamente desmembrado por la violencia. Por otro lado, me parece que los otros dos cónclaves en donde recae ese nuevo impulso priista está en dos ex gobernadores, en su momento antagónicos: Fernando Moreno Peña y Mario Anguiano. El primero (Moreno Peña) se ha mantenido vigente -más allá de que su hija sea diputada local- a través de sus artículos de opinión y su intensa participación en medios locales en los cuales en donde ha mostrado una postura firme en contra sobre todo de la gestión de presidente López Obrador, mientras que el segundo (Mario Anguiano) empieza con fuerza de nuevo a realizar acciones con trabajo de tierra, como bien lo sabe hacer, en favor de la población y a apoyar en el crecimiento de perfiles políticos que puedan eventualmente cristalizar en cargos de elección popular en el 2024, tal como lo vimos haciendo recientemente en un acto público que reunió a número nutrido de líderes de barrios y colonias. A simple vista, parecería que estas corrientes (que involucran, curiosamente, a tres ex gobernadores) no podrían confluir en determinado momento para hacer mayor músculo en las elecciones del 2024, pero aunque se impongan irreconciliables al menos deberían acordar un pacto tácito de no polarización para poder, cada cual aceptando las fortalezas de la otra, proponer una oferta política atractiva para los futuros electores, pues de otra manera todo lo construido podría irse de nuevo de bruces. Este quizá sea el mayor reto del PRI en lo mediato: un liderazgo común fuerte que haga converger todas estas fortalezas del priismo local y las ponga en un mismo surco, única forma en la que podrá convertirse en una opción política electoral. La frase clave sería, pues: no tienen que ser amigos, pero sí, al menos, buenos colegas. Con eso sería suficiente y bastante para la sobrevivencia política de ese instituto político.

