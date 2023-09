Dicta conferencia cirujano que realizó primer trasplante de corazón en México

*“Su presencia en este evento renueva los propósitos de la institución de ofrecer la mejor educación para los estudiantes y seguramente incentivará nuevas reflexiones en nuestros profesores en torno a la enseñanza”. Christian Torres Ortiz, rector.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La mañana de este martes, en el Paraninfo Universitario, como parte de los festejos por el 83 aniversario de fundación de la Universidad de Colima, el Dr. Rubén Argüero Sánchez dictó la conferencia “Colima está de fiesta: punto de vista de un egresado de la universidad de colima.” El doctor Argüero fue el primer médico en realizar un trasplante de corazón en México y América Latina y es pionero, a escala mundial, del implante de células madres en este órgano. Es egresado del Doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad de Colima.

En el evento estuvo presente Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de la Universidad de Colima, acompañado por exrectores, funcionarios universitarios, estudiantes del área de la salud e invitados especiales.

Al dar la bienvenida, Torres Ortiz le dijo al conferencistas que “quienes conocemos su trayectoria sabemos que siempre lo han acompañado su sentido de pertenencia hacia México y un decidido empeño para contribuir a su desarrollo; por esta generosidad y el sentido humano que durante su carrera ha mostrado al compartir el conocimiento, su presencia en este evento renueva los propósitos de nuestra institución de ofrecer la mejor educación para los estudiantes y seguramente incentivará nuevas reflexiones en nuestros profesores en torno a la enseñanza”.

Por ello, continuó “lo reconocemos como un mexicano extraordinario, con una visión y entusiasmo singulares e impulsor de importantes reformas en cada espacio, instancia e institución en la que se ha desempeñado; orgullosamente podemos decir que es egresado del Doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad de Colima y ello nos alegra y compromete a ofrecer los entornos que apoyen las aspiraciones del alumnado, de incentivar sus vocaciones y mejorar cada día las oportunidades para su crecimiento profesional y personal”.

La Doctora Xóchitl Trujillo-Trujillo, coordinadora general de Investigación, fue la encargada de leer la semblanza del conferencista, de quien destacó lo siguiente: es profesor emérito de la Facultad de Medicina de la UNAM, egresado del doctorado en Ciencias Médicas de la UdeC, premiado con la medalla “Gral. Lázaro Cárdenas” por la UdeC, premio Peña Colorada y autor de más de 200 artículos científicos.

Al comenzar su conferencia, visiblemente emocionado, el Doctor Rubén Argüero se mostró agradecido por formar parte de los festejos por el 83 aniversario de fundación de la UdeC; “me da un enorme placer estar de regreso en casa, en mi universidad, pues yo soy orgulloso egresado de esta prestigiosa Universidad de Colima; cuando decidí continuar mi preparación académica busqué la mejor universidad y me encontré con esta prestigiosa universidad, de la que todos deben estar muy orgullosos. Una universidad prestigiosa desde su fundación y de la cual me siento muy orgulloso de pertenecer a su historia y estar hoy aquí siendo parte de la celebración”.

Como preámbulo, el doctor mostró cómo fue el procedimiento del primer trasplante de corazón exitoso en México y América Latina realizado en 1988. Señaló que, si bien eso ha ayudado a mejorar la calidad de vida de los pacientes, los procedimientos deben seguir mejorando, por lo que buscó proponer en su tesis de doctorado el uso de células troncales; “con la actividad relacionada al doctorado se inició lo que será el futuro de la medicina: la regeneración tisular”.

Explicó que, para ello, realizó estudios en 108 pacientes a quienes les aplicó células troncales; “se pidió en aquel entonces a la Cofepris que analizara y discutiera el proceso de la tesis del doctorado y finalmente se concluyó en la aceptación de que sí podría ser útil el uso de las células troncales, pero había que inyectarlas directamente en el corazón, por lo que Colima fue participé en este procedimiento, que sin duda es el futuro de la patología”.

Durante su conferencia, dedicó un momento para hablar sobre la evolución de la salud en nuestro país, desde los cambios iniciados por el vicepresidente Valentín Gómez Farías en 1833, quien aprobó el primer Consejo Superior de Salubridad y al establecimiento de las ciencias médicas, que fueron los primeros pasos para el avance de México en temas de salud, hasta el surgimiento del Seguro Social, el establecimiento de la Secretaría de Salud, los primeros hospitales y las universidades.

Según estudios, comentó, el presupuesto destinado por el gobierno federal para atender la salud de las y los mexicanos ha ido disminuyendo, pasando de un 15% a un 2% por ciento; “es preocupante, ya que la injusticia social está matando a gran escala, por lo que estas reflexiones deben formar parte de la tarea y responsabilidad que ustedes, futuros profesionales de la salud tienen y de su responsabilidad como estudiantes o egresados de esta prestigiosa universidad. No les queda de otra más que participar en el futuro económico, en el de salud y el social de este país”.

La última parte de la charla la dedicó a los jóvenes estudiantes de la carrera de medicina, a quienes dijo: “la profesión que permita ser útil al prójimo vale la pena vivirla, y si ustedes decidieron estar en esta carrera, no les queda más que tratar de ser resilientes y adaptarse a las situaciones”. En ese sentido, les aconsejó borrar de su diccionario las palabras “es que” y “pero”. De igual manera, les recordó que es importante, para esta profesión, “el trato, su comportamiento y cómo se conducen y relacionan con las personas”.

También recordó su estancia en el Doctorado en Ciencias Médicas, asesorado por el Dr. Miguel Huerta y la Dra. Xóchitl Trujillo, entre otros muchos.

“Ser prestigiado estudiante de la Universidad de Colima no se vive dos veces, por lo que deben seguir adelante, no perder tiempo y estar conscientes de que deben salir de su zona de confort, pues quienes eligieron esta carrera deben saber que ya no tendrán una vida tranquila; conviértanse en profesionales de la salud, no dejen de soñar, conviértanse en eternos soñadores, no dejen de tener retos; pónganle calor, pónganle valor, cariño y entusiasmo y seguramente lo lograrán y tendrán la fortuna y posibilidad de que sean profesionales exitosos”, concluyó.

En el presídium también estuvo Joel Nino, secretario general de la UdeC.