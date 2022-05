Día estatal del Periodismo muy poco que festejar

Por: Ángel Durán.

Muy poco el periodismo colimense puede festejar en su día. Sigue estando sometido a la voluntad del Estado y a los poderes de facto. Su trabajo, no se reconoce desde hace muchos años.

El 3 de mayo de cada año, se conmemora su día, lo anterior porque el Congreso del Estado, emitió un decreto en 2017, haciéndoles este reconocimiento; la exposición de motivos de esta acción legislativa, está llena de elogios a la tarea que los profesionales de la libertad de expresión llevan a cabo todos los días, sin embargo, en la realidad todos los que lean este artículo y aquí si le preguntásemos a cualquier persona, sobre la autonomía y libertad del ejercicio libre del periodismo en Colima y en México, nos dirían que tienen muchos obstáculos para llevarla a cabo de forma libre e independiente. Incluso algunos son calificados como chayoteros y el estado lo permite. (los elogios y el reconocimiento de este decreto no fueron sinceros).

Una gran cantidad de personas que se dedican a esta función, ni siquiera se atreven a señalar públicamente ciertos temas como: inseguridad, delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de influencias, corrupción, críticas al sistema político y de grandes escándalos; ya que, si lo hacen, pueden ser amenazados, se pone en peligro su seguridad física y la de su familia y lo peor, que hay mucho al que se le ha quitado la vida por el simple hecho de ejercer la profesión, así como toda denuncia al poder público por el periodismo la autoridad no la acepta y queda en el olvido, aplica el silencio y no pasa nada.

A nivel internacional se ha considerado a México como un país peligroso para ejercer esta función, diferentes organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han emitido medidas cautelares para proteger a los periodistas, aun así, siguen siendo víctimas del delito por el ejercicio de su actividad.

Esta actividad en Colima, generalmente se desempeña bajo temor permanente y en muchos de los casos, por no decir prácticamente en su totalidad, viven en pobreza, es casi imposible que uno de ellos o ellas, viva decorosamente de la profesión, las autoridades los cooptan y les dan salarios de pobreza que no le sirven para crecer en familia y todos los que se dedican a ejercer esta profesión, se ven obligados a tener otras fuentes de ingresos.

La anterior práctica gubernamental y el sistema político, no han tomado en serio el derecho de los periodistas a ejercer la profesión, como cualquier otra actividad lícita; no le respetan su derecho al trabajo, ya que son castigados, si se habla mal del sistema o incluso, los delitos cometidos en su contra, las propias autoridades jurisdiccionales o ministeriales no las investigan y generalmente hay impunidad.

El Estado Mexicano y en particular el Estado de Colima, no garantizan el derecho humano al libre trabajo del periodismo; este ejercicio se debe proteger ampliamente, ya que está encaminado a proteger el derecho humano a que la sociedad tiene, de recibir información de periodistas libres e informados, utilizando el principio de verdad; pues la sociedad debe confiar en ellos y ellas. La información que le sea proporcionada a la persona tiene que servirle para la buena toma de decisiones; vea usted lo que dice el artículo quinto de la Constitución colimense:

“Artículo 5º … A. La población tiene derecho a estar informada de manera continua y eficiente sobre las actividades que lleven a cabo las autoridades del Estado y de los municipios y, en general, sobre los acontecimientos de su entorno local y regional. Es derecho de los colimenses el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento. La política de Estado respectiva deberá estar orientada al desarrollo y dirigirse a todos los sectores de la sociedad; tendrá el propósito de lograr una comunidad integrada y plenamente intercomunicada, a fin de que cada uno de sus integrantes viva en un entorno de igualdad de oportunidades, con respeto a su diversidad e identidad culturales.”

¡Esto dice nuestra Constitución y tiene que respetarse por el Estado, pero no lo hacen! Vea usted: la población tiene un derecho de estar informada en forma continua y eficiente. Si no le respetan el derecho al periodista, jamás va a partir de la verdad de los hechos, va a proporcionar la información cuando pueda hacerlo y vaya usted a saber, si es eficiente, normalmente no. Entonces, se está violando la carta magna local.

La propia Constitución señala, que las políticas del Estado en esta materia y a los periodistas se los encarga, que los propósitos es lograr una comunidad integrada y plenamente Interconectada a fin de que vivan en un entorno de igualdad de oportunidades. Imagínese usted el derecho humano de la sociedad de recibir del periodismo información; oportuna, adecuada y eficiente.

Si el Estado, no les otorga las garantías de seguridad, ni tampoco les deja trabajar de manera autónoma y de que no corran riesgo, no los ayuda económicamente con presupuesto para que hagan su trabajo de forma eficiente, además de no procurar proteger a los que hacen periodismo de investigación y se coloque en favor de la sociedad, se les persigue, los invisibiliza, no les dan trabajo, en pocas palabras, son discriminados. Por eso es que hoy día estatal del periodismo, hay muy pocos que festejar.

El periodista colimense, tiene que transitar hacia la unión, y si uno de ellos o ellas es discriminado, todos deben alzar la voz, defender sus derechos y siempre colocarse en la realidad posible de informar a la sociedad de manera oportuna y eficiente de todos los quehaceres del Estado y de aquellos acontecimientos que le sirvan a la sociedad para que pueda tomar las mejores decisiones; deber que les deviene de la propia Constitución colimense, la Constitución mexicana y diversos tratados internacionales que exigen al Estado mexicano, garantice el periodismo su actividad como una fuente de trabajo de elemental importancia para el desarrollo de la sociedad mexicana.

