DESEQUILIBRIO EN LA BALANZA ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA

Por: Felipe Díaz Cortez

En estos momentos la balanza de las autoridades electorales no es pareja ya que me parece excesivo darle más valor a un requisito complementario que a otro fundamental. Lo explico: Requisitos para ser candidata o candidato: Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar. Y otro complementario es contar con determinado tiempo de residencia en el lugar en el que puede ser candidata o candidato.

La pregunta es: ¿Por qué le dan más peso al complementario que al fundamental? ¿Y por qué se aplica de manera injusta, sólo a las y los candidatos de Morena?

Surgen muchas dudas en el Tribunal Electoral del Estado de Colima, principalmente porque sabemos el origen y la simpatía de sus magistrados hacia el PRIAN. No veo mal que cada uno de ellos tengan sus preferencias partidistas, pero veo muy mal que eso los haga ser parciales en sus decisiones.

El carácter de sus funciones es que por sobre todo deben ser imparciales. Y no lo son. Al menos es lo que creo ya que no se vale aplicar la Ley en uno y en otros no.

Viridiana Valencia cumple con todos los requisitos fundamentales y no hay razón de peso para negarle la oportunidad de ser candidata a la presidencia de Colima por el partido Morena. Negárselo es levanta sospechas de imparcialidad por el Tribunal Electoral del Estado de Colima.

REFLEXIONES

Ya van varias personas que me preguntan: ¿Cuál será la razón por la que algunas personas de clase baja y media apoyan a Xóchitl?

Mi respuesta siempre ha sido la siguiente:

Desde mi punto de vista los que apoyan a Xóchitl son los que ahora tienen que trabajar para comer, los que se cubrían con el manto de la corrupción.

Otros que también la apoyan son los empresarios que no solamente no pagaban completos los impuestos, sino que además les regresaban dinero, lo mismo que los empresarios que acumularon grandes fortunas a la sombra del poder.

No se diga los comunicadores que solaparon miles de actos de corrupción con su silencio e incluso en contubernio.

Podemos mencionar otros grupos como los sindicatos con líderes que se eternizan en los cargos por el sólo hecho de dejar hacer y dejar pasar las marrullerías de muchos de sus agremiados.

Pero lo interesante es saber quiénes están bien con el cambio de régimen. Y son el grueso de la población con todos los apoyos para el bienestar del pueblo; son los verdaderos empresarios, desde los grandes hasta los pequeños de nivel familiar, porque ahora el billete circula abajo, en la base de la economía familiar.

El programa “sembrando vida” ha redimensionado al campo e iniciando un proceso de reforestación que mucha falta nos hace para revertir el problema climático. Amén de que ahora la gente de campo puede freír con manteca.

La clase trabajadora también está mejor ya que como nunca el nivel de los salarios es mejor y mejorará aún más con el plan de gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum.

De tal manera que podemos concluir que los que están más son las personas que se cubrían con el manto de la corrupción y que verdad no son tantos, en cambio los que están mejor son la gran mayoría y por eso la confianza de que la primera presidenta de mejor será la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

AL MARGEN

¿Quién será la persona que se beneficia con la renta de los vehículos que utiliza el Ayuntamiento de Colima?

