Describe Chimal cómo sería el postapocalipsis en la CDMX

*Los escritores y docentes David Chávez y Alberto Llanes presentan la nueva novela de Alberto Chimal “La noche en la zona M”, en la librería universitaria Corazón en casa, como parte de Altexto 2023.

Colima, Col.- “Hay que animarse a tener contacto con el lenguaje, no muerde y sí tiene utilidad, incluso si esa utilidad no se mide en pesos y centavos”, dijo el escritor Alberto Chimal en la librería universitaria Corazón en Casa, durante la presentación de su reciente novela “La noche en la zona M”, evento que formó parte de las actividades de la Feria del Libro Altexto 2023 organizada por la Universidad de Colima.

Durante el evento, al que asistieron estudiantes, escritores, docentes y amantes de la literatura, el escritor y ganador del premio Narrativa Colima por Obra Publicada 2014, dijo que la presente novela “es una obra preocupada por el futuro, pero de manera subyacente cuestionando nuestro presente y preguntándose en qué condiciones vivimos ahora; la idea para esta texto empezó con una serie de noticias que empezaban a volverse apocalípticas a mediados de la década pasada, con el tema del cambio climático y el calentamiento global”.

Otro ingrediente que motivó la novela “es la codicia que empezó a verse de manera muy clara por parte de las personas que ostentan el poder a nivel mundial, dirigentes a los que no les interesa hacer nada para aminorar un posible colapso ambiental. Ambientarla en México es algo que me vino muy naturalmente porque aquí es donde vivo, pero además porque estos futuros distópicos siempre parecen suceder en lugares como Los Ángeles o Nueva York”.

En este sentido, se cuestionó por qué en estas películas o novelas de ciencia ficción parece no existir un futuro que pueda ocurrir en otras partes del mundo, como la Ciudad de México o Colima, por dar algunos ejemplos; “con los años, me doy cuenta de que no es la única y que afortunadamente se han escrito más historias distópicas acerca de este futuro amenazante, pero contemplado desde acá, pensando en otras preocupaciones humanas que no son precisamente las mismas”.

Por ejemplo, añadió, en películas como “Interestelar”, de Christopher Nolan, parece que las únicas personas que sobreviven a una catástrofe planetaria y que se van en las naves espaciales a buscar otro planeta son estadounidenses blancos; “el asunto es culturalmente excluyente y por eso me dieron ganas de tratar de reclamar un pedacito de ese futuro para la gente que no está allí. Por eso escribí esta novela, y lo hice para jóvenes” El texto forma parte de la colección A través del Espejo del Fondo de Cultura Económica”.

Por último, señaló que sus protagonistas Sita, Lucina y Celeste representan una alternativa al argumento industrializado de la forja del héroe, como el redentor que nos va a salvar a todos; “parte de lo que más me importaba decir en esta novela es que no se puede sobrevivir a solas, tenemos que sobrevivir en comunidad, hacer cosas entre todos y que la existencia no puede ser un juego de suma cero, donde estemos perpetuamente tratando de empujar a los demás para quedarnos con lo que tienen”.

Por su parte, el escritor colimense y catedrático de la Universidad de Colima, David Chávez señaló en su intervención que “La noche en la zona M” no es solamente una propuesta estética sobre temas postapocalípticos, distópicos, futuristas o de ciencia ficción, sino también una propuesta de rescate, desde la imaginación, y “una actualización de muchas y variadas versiones de un número finito de leyendas sobre cómo la sociedad mexicana ha ido evolucionando”.

A su vez, recordó que ésta no es la primera vez que Chimal experimenta con la fusión de lo fantástico, la ciencia ficción, lo mítico y la imaginación, pues ya ha incursionado en estos temas con micro-novelas o novelas fragmentadas como “Muchos pasados” (2012), “Día común” (2014) “El viajero del Tiempo” (2011), “El gato del Viajero del Tiempo” (2014) e “Historia siniestra” (2015), entre otras.

Con la presente novela, agregó, Chimal “despliega una propuesta estético-literaria en la que nos llevará a recorrer un México postapocalíptico en el que ya no hay internet y el gobierno se ha fragmentado en reinos, donde la tecnología es básica y es necesario mantener la memoria de lo que fue para no olvidar la identidad de quienes somos, pues nos incluye en la historia como lectores y lectoras”.

Agregó que “La noche en la Zona M” es una obra con numerosas referencias al cine, que recrea zonas de la ciudad que quedaron vacías de gente, habitadas por los troceados, demonios metálicos mitad máquina, mitad humanos; “son no-lugares, usados por varios personajes, como la novela misma, cruzada por referencias cinematográficas a cada rato con películas como ‘Transcendence’, ‘John Wick’, ‘Matrix’, ‘Alien’, ‘Terminator’ o ‘Robocop’, pero también obras literarias como ‘1984’, de Orwell”.

En su turno, el escritor colimense y docente universitario, Alberto Llanes señaló que “en esta novela distópica, postapocalíptica y futurista asistimos a una Ciudad de México que ha perdido su estabilidad y se cae a pedazos, donde sus delegaciones ahora son reinos divididos y gobernados por pequeños caciques; los sobrevivientes son esclavos o vasallos de los altos mandos y de pronto nos sentimos en uno o en muchos de los episodios de ‘The Walking Dead’ donde sobrevivir no es lo único, sino lo más importante”.

Añadió que en este escenario distópico se desenvuelven los personajes de Alberto Chimal: Sita y Lucina a quienes pocas cosas, como sus recuerdos, las motivan a ir viviendo su día a día; “nos sentimos también en un momento de la película ‘El precio del mañana’, ‘Blade Runer’ o ‘La máquina del tiempo’, en donde incluso la luna se cae a pedazos y todo parece venirse abajo”.

Dijo finalmente que espacios emblemáticos como el palacio de las Bellas Artes, la Torre Latinoamericana o el metro de la ciudad se encuentran desiertos o utilizados como bodegones para guardar cosas de forma caótica; “la realidad se nos presenta monstruosa, terrible y siento (esto ya es mi opinión muy personal), que para allá vamos, que estamos justo en los linderos de un suceso como en ‘La noche en la zona M’”.

En el evento estuvieron también la directora General de Servicios Universitarios, Ana Lilia Moreno; la directora General de Publicaciones, Ana Karina Robles; la poeta y directora de la Facultad de Letras y Comunicación, Ada Aurora Sánchez y la escritora y poeta Guillermina Cuevas.

Alberto Chimal (Toluca, México, 1970) es escritor y profesor de escritura creativa. Entre otros reconocimientos, en 2002 obtuvo el Premio Nacional de Cuento y en 2014 el Premio de Narrativa Colima, otorgados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el segundo también por la UdeC; en 2013 su novela “La torre y el jardín” fue finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. En 2019 su libro para niños “La Distante” recibió el premio internacional de la Fundación Cuatrogatos, y en 2021 su novela juvenil “La noche en la zona M” ganó el premio internacional del Banco del Libro.