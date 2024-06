DESAPARECER O REORGANIZAR AL PRI, PAN Y PRD

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Los partidos PRI, PAN y PRD fueron estrepitosamente derrotados en días pasados a nivel nacional y local, van gradualmente a la baja, en cambio Morena se fortaleció al ganar nuevamente la presidencia del país con Claudia Sheinbaum, Morena obtiene la mayoría de las gubernaturas, las senadurías y las diputaciones federales, y en los estados ocurrió lo mismo, por ello la senadora electa en Colima Mely Romero hasta opinó la necesidad del cambio del nombre del PRI o bien refundarlo.

Quien está enterrándolos en vida es Morena y sus partidos aliados, Morena ahora es el partido que trae la batuta nacional o el bastón de mando con el respaldo mayoritario y la gente cruzó las boletas sin ton ni son, como antes lo hacían también todo en favor del PRI, así ganaban con el candidato que ponían, y ahora es lo mismo, pero es Morena la que se da ese lujo, pues hizo ganar hasta Locho y a Gricelda Valencia, a pesar de que los cuestionaban los mismos morenistas en las redes y en la opinión pública, a Locho por su origen anti-morenista y a Gricelda Valencia porque prácticamente no hizo ni campaña.

LOS PRIÍSTAS VALORARON LA DERROTA

Acaba de reunirse la dirigencia estatal del PRI con los candidatos electos y algunos que perdieron y que no brincaron como chapulines, hicieron la valoración de las derrotas y los pocos triunfos que obtuvieron, pretenden armar de una vez las estructuras nuevas municipales mediante delegados para mantenerse vivos políticamente en la entidad es razonable.

¿PODRÁN REVIVIR AL PRI?

La realidad es que el desgaste de los partidos es natural, el PRI ya había gobernado al país y a los estados durante muchísimos años y quieran o no reconocer hizo las instituciones e infraestructuras que se tienen hasta hoy, porque nada han construido nuevo las otras administraciones incluyendo a Morena, pues el PAN gobernó solo 12 años con Fox y Calderón y la gente quizás no valoró también su labor, por eso de nuevo ganó el PRI con Enrique Peña Nieto, pero cometió más errores garrafales que los panistas, como el escándalo que se le armó por la denuncia de corrupción de su famosa “Casa Blanca” y además, Peña Nieto sí acusó, persiguió y hasta encarceló a varios gobernadores por corrupción generando graves conflictos de los grupos nacionales y estatales priístas, hubo una desbandada que le resultó en su contra, y en cambio López Obrador no encarceló a nadie solo los asustó.

Pues la mayoría de gobernadores y ex gobernadores prístas y panistas prefirieron negociar para que no los enjuiciaran y se pasaran con Morena, y para rematar Enrique Peña Nieto aprobó algunas reformas que afectaron a varios sectores entre ellos al sector educativo, aplicándoles exámenes a los maestros y amenazándolos en correr a cientos de miles, por ello el pueblo de México observó que tanto el PRI y el PAN no tenían esperanza y mejor decidió por otra alternativa nueva que representaba Andrés Manuel López Obrador con su movimiento de Morena, pues la gente deseaba un cambio político y económico nacional trascendente, esa era la esperanza de México.

¿QUIÉN ENTERRÓ AL PRI EN COLIMA?

Los miembros de la élite política priísta, culpan del entierro del PRI en Colima a favor de Morena al ex gobernador del estado, Nacho Peralta por diferentes motivos, entre ellos la gran división del partido que se hizo por la persecución política contra los cuadros del mismo PRI, inclusive contra ex presidentes del partido como contra Francisco Anzar y Martín Flores, y la persecución del ex gobernador Mario Anguiano Moreno, que lo pretendieron hasta encarcelar sin sustento, pero además desaparecieron cerca de 15 millones de pesos del partido en las administraciones pasadas según denuncias públicas, dinero que sería destinado para la construcción de su edificio, lo dejaron bailando, se acabaron al partido, y para rematar aseguran los priístas de que Nacho Peralta había negociado la sucesión estatal para liberase legalmente.

Mas sin embargo ya tiene tres años de que la administración estatal de Nacho Peralta terminó y lo siguen culpando, porque aseguran que hasta la fecha el equipo de Nacho Peralta siguió dañando al PRI estatal porque después de que el PRI y el PAN aceptaron apoyarlo a su salida como gobernador con su cuñada Margarita Moreno para ganar la capital nuevamente trató de imponerla en 2024 como candidata para su reelección, para jugar en la sucesión del 2027, so pena de irse a otro partido, al MC, del que ya se habían apoderado y así lo hicieron, se fueron al MC afectando y dividiendo en éste proceso al PRI y al PAN, pero los resultados le fallaron, porque de todos modos ganó Riult Rivera el candidato de éste bloque.

Con los recientes resultados electorales del estado Morena se ha fortalecido “haiga sido como haiga sido”, ganó de calle el Congreso Estatal y la mayoría de las alcaldías, por las divisiones internas o externas de los partidos opositores o por el juego sucio del MC que quedó prácticamente en la lona, pues ganó más espacios Nueva Alianza, muy calladito como partido y respaldado por el SNTE sección 39 y la sexta con José Jaime Núñez pues ganaron dos ayuntamientos.

Por todo lo anterior, la agonía del bloque de los partidos políticos aliados, PAN, PRI Y PRD quedaron muy descalabrados a nivel nacional y en el estado, y se niegan a ingresar a terapia intensiva y no saben que casi están en la fase terminal, definitivamente deben reorganizarse y casi fusionarse para refundar uno solo y nuevo para que puedan sobrevivir como opositores, porque es probable que Claudia Sheinbaum gobierne mucho mejor al país que López Obrador, pues trae de la mano a Omar García Harfuch quien ganó su senaduría, pero será el responsable de la seguridad pública del país, el problema más grave de Morena y los mexicanos.

