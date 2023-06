Denuncian que aplican multas de hasta 7 mil pesos a mototaxis en Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán,Col.-Multas de hasta 7 mil pesos se aplican a mototaxistas de este municipio de parte de Movilidad denunció Ana Oseguera, líder de la cooperativa de moto transportistas “Transportec”, quien lamentó la situación de “abuso” por parte de las autoridades de la subsecretaría de movilidad que en los operativos cobran multas de hasta 5 mil pesos y otro tanto por sacar la unidad del corralón.



Comentó, que el segundo problema es que se llevan las motos usando grúa sin respetar que la unidad pueden llevarla ellos mismos al corralón para evitar el pago de grúa.



La lider de la cooperativa de moto transportistas “Transportec” reconoció que a pesar de no estar de acuerdo, quedaron en que las motos iban a circular por colonias y no por avenidas aun cuando estas no tuvieran mucho flujo vehicular, “eso nos pidieron pero aunque cumplamos la pregunta es cómo cruzar de una colonia a otra sin atravesar una avenida”



La molestia, dijo Ana Oseguera, es que al solo cruzar una avenida les quitan la moto, así, avenidas importantes de cruce en la ciudad como son la 20 de noviembre, Carlos de la Madrid, Torres Ortiz, Av. de los Maestros, de la Juventud, Valle Querido, Insurgentes, López Mateos y la zona centro, no quieren ver a las motos “nos mandan a colonias, pero cómo cruzamos, por ejemplo saliendo de Indeco cualquier salida te lleva a una avenida, entonces qué hacemos, ¿damos vueltas en la misma colonia?” cuestionó.



Aclaró que las autoridades no definen la situación de las motos, “nos bloquean pero no nos dicen ni sí, ni no simplemente hacen sus redadas y se llevan las motos”.



Al problema se suma que las autoridades se llevan las motos a corralones que están fuera de la ciudad, donde forzosamente tendrían que pasar por avenidas o incluso por una carretera federal al liberarlas “la sacamos y toca el libramiento o cuando las llevan a Grúas Tecomán que es en carretera Federal, la sacó de ahí y por dónde la traigo, seguro quieren que contrate la grúa para traerla de regreso a Tecomán”.