Dan Último Adiós al Diputado Roberto Chapula de la Mora en el Congreso del Estado

*Presentes la gobernadora Indira Vizcaíno y 5 ex gobernadores priistas. *Familiares y amigos rinden homenaje a Chapula.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con la presencia de la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva, de 5 ex Gobernadores Estatales, diputados, ex diputados locales, ex alcaldes y alcaldes en funciones, funcionarios estatales y municipales de la actual y anteriores administraciones, autoridades universitarias y académicas, así como familiares y amigos rindieron un Homenaje de Cuerpo Presente, y dieron el último Adiós, al diputado Roberto Chapula de la Mora, en el Salón de Plenos de la Sexagésima Legislatura Local, en la que Chapula representó al pueblo colimense durante tres distintas ocasiones.

En el pase de lista de diputados y mencionando en tres ocasiones el nombre del diputado Chapula de la Mora, los funcionarios, familiares y amigos, corearon al unísono: ¡Presente! en el mismo número de ocasiones en que fue mencionado el Legislador, pasando posteriormente a rendir un minuto de aplausos al Diputado que por última ocasión estuvo presente en el Congreso del Estado.

Previamente, y luego de dejarse escuchar el Toque de Silencio entonado por elementos de la Vigésima Zona Militar, dieron inicio las Guardias de Honor ante el féretro con los restos mortales del Diputado, Abogado, del Padre, pero ante todo del amigo: Roberto Chapula de la Mora.

La primera Guardia en esta Ceremonia Solemne en Homenaje Póstumo al Diputado Roberto Chapula de la Mora, correspondió a la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Alfredo Salazar Santana, a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Isamar Ramírez Rodríguez; a la presidenta de la Junta de Gobierno y Acuerdos Parlamentarios de la Sexagésima Legislatura, Viridiana Valencia, y a los coordinadores parlamentarios del PRI y PAN, Héctor Magaña Lara y Crispín Guerra Cárdenas, respectivamente.

La segunda Guardia de Honor correspondió a los ex gobernadores del Estado, los priistas: Fernando Moreno Peña, Carlos Flores Dueñas, Arnoldo Ochoa González, Ramón Pérez Díaz y Mario Anguiano Moreno, reunidos y unidos en la tragedia, por primer vez desde hace muchos años.

Posteriormente, se abrió espacio a los Coordinadores de grupos Parlamentarios y diputados Únicos paso ofrecer un posicionamiento, un recuerdo y dar un último Adiós, al compañero, al Diputado, al amigo Roberto Chapula de la Mora, quien por última ocasión estuvo presente en el Recinto Legislativo.

¡Adiós Roberto, Descansa en Paz!