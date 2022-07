Da charla Christian Torres Ortiz en I Cumbre de Rectores México-Corea

*Agregar valor a la movilidad estudiantil e incluir nuevas estrategias para la colaboración internacional, propuso el rector de la UdeC en Corea del Sur.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El rector de la Universidad de Colima, Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño fue uno de los cuatro rectores mexicanos incluidos como oradores en el programa académico de la I Cumbre de Rectores México Corea.

La sesión académica en que participó fue “Promotion of International Students Exchange in Higher Education Between two countries” [Promoción de Intercambio de Estudiantes Internacionales en Educación Superior entre dos países]. Con él estuvieron el Dr. Dong Won Kim, rector de la Jeonbuk National University, el Dr. Changwon Lee, rector de la Hansung University y Silvia Elena Giorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México.

Durante la sesión, cada titular aportó su visión sobre el estado que guardan los flujos de movilidad académica, su importancia para el entendimiento internacional y el progreso de las sociedades coreana y mexicana.

En su intervención, Dong Won Kim dijo que “hemos logrado avanzar en materia de movilidad estudiantil entre México y Corea, pero no es suficiente, se necesita invertir más para apoyar el progreso mutuo de nuestras sociedades; habrá fuentes de trabajo en Corea y hay muchas empresas coreanas en México”. Hizo una invitación a las universidades para mover más estudiantes a Corea y a su institución.

Por su parte, Silvia Elena Giorguli, del Colegio de México, señaló la necesidad de construir puentes de entendimiento a través de la cooperación académica, “que permitan el acceso a la lengua y cultura de Corea en México y de México en Corea”. Para ello, dijo, además de establecer programas de intercambio es necesario compartir las buenas prácticas sobre la respuesta de las universidades a los desafíos contemporáneos.

Changwon Lee, rector de la Hansung University destacó que el número de estudiantes de intercambio Corea-México y en específico de su institución “es muy bajo debido a ciertas barreras que podemos enfrentar juntos: la percepción de que es peligroso ir a México, que el idioma español no se ofrece en todas las universidades y el desconocimiento sobre Latinoamérica”. Él propuso utilizar las redes sociales para presentar la riqueza de la cultura mexicana, ofrecer programas en inglés y aprovechar las industrias coreanas en México para brindar prácticas a estudiantes coreanos.

Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de la Universidad de Colima, destacó la dinámica de la internacionalización en la UCOL en su relación con el mundo y en específico con las 11 universidades coreanas con las que mantiene 15 convenios activos.

Torres Ortiz Zermeño hizo cuatro propuestas para avanzar en materia de colaboración internacional: Agregar valor a la movilidad estudiantil mediante la implementación de programas de doble grado; Aprovechar el aprendizaje asimilado durante la pandemia para ofrecer opciones de internacionalización del perfil educativo de todos los estudiantes a través del aprendizaje en línea en colaboración internacional y Apoyar las investigaciones conjuntas tanto como la colaboración multilateral.

Finalmente, dijo, “necesitamos conocernos mejor para progresar juntos” y propuso Fomentar el aprendizaje mutuo de la lengua y cultura mexicana y coreana “para avanzar hacia un mejor entendimiento internacional e intercultural”.