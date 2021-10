Continúa rector las visitas a los campus de la Universidad

*“Siento que nos faltaban las prácticas de laboratorio, interactuar con los maestro para que nos resuelvan ciertas dudas que no pueden hacerse en la modalidad virtual”: alumno.

Coquimatlán, Col.- Este lunes, el rector de la Universidad de Colima, Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño dio un recorrido por el campus Coquimatlán con el fin de dar la bienvenida a las y los alumnos que asisten al campus a tomar sus clases de manera presencial, para agradecer a docentes y trabajadores por su labor durante la pandemia y para invitarlos a todos a seguir el protocolo de Seguridad Sanitaria de la Universidad y hacer que cada día asistan más jóvenes a las aulas, talleres y laboratorios de la institución.

Durante su recorrido, visitó los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas, el Bachillerato No.18, la Facultad de Arquitectura y Diseño, así como las facultades de Ingeniería Civil y de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

A su paso por salones y laboratorios, el rector se presentó y saludó a los estudiantes que se encontraban haciendo sus prácticas o tomando clases, dándoles la bienvenida a la Universidad de Colima: “nos da mucho gusto tenerlos de nuevo en la Universidad y que puedan ya incorporarse a las actividades presenciales. Quiero decirles que el que cumplan con el protocolo de seguridad es importante, ya que nos permitirá paulatinamente que más compañeros de ustedes puedan irse incorporando”.

Respecto al regreso a las actividades presenciales en la Universidad de Colima mencionó que “cada plantel está definiendo el camino dependiendo los espacios, el tamaño de la matrícula y otros factores; sé que muchos de sus compañeros ya quieren regresar; sin embargo, por el protocolo y las medidas sanitarias no lo podemos hacer en una primera etapa, por lo que les pido nos ayuden a explicar que esto tiene que ser de manera gradual para lograr el objetivo que estamos buscando en el corto plazo”.

Por su parte, los estudiantes coincidieron en lo grato que es regresar a las aulas, además de agradecer el gesto del rector por estar al pendiente y visitarlos en el Campus.

“Para mí y para mi carrera -dijo Carlos Rafael Ceja Pérez, de Ingeniería Químico Metalúrgica- el regreso presencial ha sido muy bueno. Siento que nos faltaban las prácticas de laboratorio, interactuar con los maestros para que nos resuelvan ciertas dudas que no pueden hacerse en la modalidad virtual”.

Por su parte, el profesor del taller de Máquinas-Herramientas, Juan Pablo Díaz dijo que “es importante que volvamos a la normalidad porque es un mundo de diferencia con la modalidad en línea. En esta área sí se necesita que los jóvenes vengan a trabajar”.

Para el alumno de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Fernando Muñiz, el regreso a la presencialidad “está muy bien; soy de Manzanillo y me gustaría que fueran subiendo más los días en que tengamos que venir. La semana pasada vine un día a clases y esta semana serán dos, pero ojalá que sean más, porque es necesario estar viniendo a la escuela para aprender más, ya que nuestra carrera es más práctica que teórica, y la práctica nos ayuda a ser mejores estudiantes”.

Emmanuel Licea Corona, alumno de séptimo de ingeniería, dijo que el regreso presencial “es una oportunidad que nos presenta la Universidad, ya que tenemos que utilizar los laboratorios y aprender cosas prácticas para poder ofrecer después a la sociedad nuestros conocimientos y dar un mejor servicio; además, agradezco la visita del rector. Nunca habíamos visto un rector en Coquimatlán. Eso es importante porque nos da la confianza y el respaldo de que no estamos solos”.

Además de platicar con estudiantes, el rector se acercó con los administrativos, docentes y directivos de las facultades y bachillerato que conforman el campus de Coquimatlán, para agradecerles por su esfuerzo, “ya que no ha sido fácil para nadie, pero creo que tenemos que trabajar juntos en esto, no es un tema del rector, no es un tema del director ni de los maestros, es un tema de todos juntos; si lo hacemos bien, esto lo vamos a poder contener”.