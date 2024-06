Consejos para esta vida

Rincón de la Conciencia

Por: Tanatólogo Antonio Valdés Mejía

Steve Jobs muere multimillonario, con una fortuna de $ 7 mil millones, a la edad de 56 años de cáncer de páncreas, y estas me deja reflexionando como es que en sus últimos días llegó a entender el propósito de la vida y lo frágil y volátil que es vivir. El refirió que al estar acostado en cama enfermo recordaba toda su vida y reconocía la riqueza económica que tenía, pero que no tenía sentido frente a la muerte inminente. Podemos encontrar a alguien para que maneje nuestro automóvil por nosotros, pero no puede contratar nadie para que le cargue con tú enfermedad.

Atesora el Amor para tu familia, amor para tu cónyuge, amor para tus amigos. Trátate bien. Aprecia a los demás. A medida que envejecemos somos más inteligentes, y lentamente nos damos cuenta de que si un reloj que tiene un valor de $ 3,000 o $ 30,000, nos muestran la misma hora. Y así nosotros también tenemos una hora final o de caducidad.

“Tu verdadera felicidad interior no proviene de las cosas materiales de este mundo. “Ya sea que vueles en primera clase o en clase económica, si el avión se estrella, chocas con él”. Y tu vida igual acaba. Así que piensa y actúa en hacía donde y con quieres pasar a la otra vida. No eduques a tus hijos para que sean ricos. Edúcalos para ser felices y con temor de Dios. – Entonces, cuando crezcan, sabrán que es el amor y el valor de las cosas, no el precio.

Quien te ama nunca te dejará, incluso si tiene 100 razones para rendirse. Él / Ella siempre encontrará una razón para aferrarse. Hay una gran diferencia entre ser un humano y ser humano. Si quieres ir rápido, ¡ve solo! Pero sí quieres llegar lejos, ve acompañado de Jesús. Los seis mejores doctores del mundo son: Dios, Familia, Descanso, Ejercicio, Dieta, Sol, Arena y Mar.

Manténgalos en todas las etapas de la vida y disfrute de una vida saludable, plena y abundante muestras dure. En cualquier etapa de la vida en la que nos encontremos ahora, con el tiempo, enfrentaremos el día en que baje el telón. Dios te espera para darle continuidad eterna.