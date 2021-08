Conoce el truco para pixelar rostros de una fotografía en WhatsApp

CN COLIMANOTICIAS

México.- Seguro que alguna vez has querido compartir una fotografía con tus amigos, familiares o compañeros del trabajo, pero, decidiste no hacerlo porque no sabías cómo ocultar la parte que no te gustaba. En esta oportunidad te enseñaremos a pixelar fotos y capturas de pantalla utilizando solamente la referida plataforma de mensajería instantánea.

¿Sabías que hay una herramienta de WhatsApp que te permite pixelar cualquier imagen? A pesar de que esta función tiene bastante tiempo los usuarios aún no se han percatado de ella porque pasa desapercibida; así que no descargues aplicaciones terceras para ocultar ciertas partes de tus fotos, ya que puedes realizar dicha acción utilizando únicamente la app perteneciente a Facebook.

Es importante aclarar que por el momento este truco se encuentra disponible solo en los dispositivos iOS de Apple, los usuarios que tengan un Smartphone Android van a tener que esperar por esta función de WhatsApp .

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la App Store de Apple.

Ahora, abre la aplicación e ingresa a cualquier chat (puede ser grupal).

Después, presiona el ícono del clip que se ubica en el extremo inferior derecho.

Pulsa en la ‘Galería’ y escoge una fotografía para que se abra en pantalla completa.

Antes de enviar la imagen aprieta el ícono del ‘Lápiz’ que se ubica en el extremo superior derecho. Al costado de la letra ‘T’.

Inmediatamente se desplegará una barra de colores, desplázala hasta la parte inferior en donde se encuentran los píxeles.

Finalmente, pasa con tu dedo sobre cualquier parte de la foto que no quieres que salga para que la puedas pixelar.

Pixeles (Foto: Mag)

Con información de Depor