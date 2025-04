Conmemora Mely Romero aniversario luctuoso de Emiliano Zapata junto con la CNC

CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La senadora Mely Romero Celis, en su calidad de dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), encabezó la ceremonia conmemorativa por el 106 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata, realizada en el busto del caudillo del sur ubicado en el jardín Juárez de la ciudad de Colima.

Acompañada por el presidente municipal de Colima, Riult Rivera Gutiérrez, las diputadas Betzaida Pinzón y Lizzy Moreno, exdirigentes de la CNC y líderes del sector campesino, Romero Celis rindió homenaje a la figura revolucionaria que, dijo, representa un ejemplo de congruencia, dignidad y lucha por la justicia agraria.

“Zapata fue un líder que no se dejó comprar, que no se doblegó ante promesas vacías ni se rindió ante el poder. Se mantuvo firme, porque creía en su causa y sabía que la justicia no se negocia. Murió como vivió: montado en su caballo, con la mirada de frente y fiel a sus principios”, expresó.

La senadora recordó que, a lo largo de la historia, muchos líderes han sido corrompidos por el poder, pero que Zapata permanece como una figura intachable, cuya lucha debe servir como inspiración ante los desafíos actuales que enfrenta el campo mexicano.

“Hoy vivimos una circunstancia crítica: la violencia se incrementa y el campo está cada vez más abandonado. No podemos permitir que este gobierno federal y estatal nos someta con dádivas ni con narrativas falsas. La verdad tiene que triunfar, y la ciudadanía debe abrir los ojos ante el daño que se está haciendo”, advirtió Romero Celis.

Por su parte, el alcalde Riult Rivera destacó la importancia de inculcar el amor a la patria en las nuevas generaciones, no sólo como un concepto simbólico, sino como un compromiso con la justicia, la educación y el desarrollo integral de la niñez y la juventud.

En el evento, que reunió a diversos representantes del sector agrario y de la sociedad colimense, se reafirmó el compromiso de continuar defendiendo las causas del campo y de rendir homenaje permanente a quienes entregaron su vida por la tierra y la justicia social.