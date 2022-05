Con orquesta del Colorado Naranjo, festeja UdeC a mamás universitarias

*“Es un gran honor abrir las puertas de este hermoso teatro después de dos años y tenerlo lleno casi en su totalidad, y qué mejor apertura que el festejo de todas ustedes, las mamás universitarias”: Blanca Liliana Díaz.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Universidad de Colima y su Voluntariado realizaron este jueves el Festival del Día de las Madres Universitarias, en el Teatro Universitario, el cual estuvo amenizado por la Orquesta Colorado Naranjo y fue transmitido de manera virtual para todas aquellas mamás que no pudieron asistir, así como para el público en general.

Antes del concierto, Liliana Díaz Vázquez, presidenta del Voluntariado, saludó y felicitó a las mamás en su día social; “es un gran honor abrir las puertas de este hermoso teatro después de dos años y tenerlo lleno casi en su totalidad, y qué mejor apertura que el festejo de todas ustedes, las mamás universitarias”.

Al ritmo de “Bésame mucho”, “Cómo han pasado los años”, “Love is in the Air”, “El triste”, cumbias como “El mudo”, “Qué bello”, “17 años”, “La bala”, “Bonita y mentirosa”, “Mil horas”, entre otras piezas clásicas del repertorio de la orquesta, las mamás presentes disfrutaron de su día bailando y cantando.

Después de la intervención artística, el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño y su esposa Blanca Liliana Díaz entregaron un reconocimiento a la Orquesta del Colorado Naranjo por sus 92 años de trayectoria. El rector aprovechó el momento para agradecer al Voluntariado y a su esposa por el compromiso y esfuerzo en la realización de este festejo.

Comentó que el diez de mayo seguramente los hijos e hijas de las asistentes les dijeron lo mucho que significan para ellos, cuánto las quieren y lo importante que son en sus vidas: “Ese mismo sentimiento existe en la UdeC hacia todas ustedes; la Universidad las quiere, las respeta y les agradece todo lo que le dan y entregan. Gracias y felicidades”.

En este evento también estuvieron presentes Joel Nino, secretario general de la UdeC; Luis Enrique Zamorano, secretario general del SUTUC, así como la delegada y los delegados universitarios Ana María Gallardo, Carlos Alberto Montes, Juan Diego Gaytán, Francisco Ventura y Adrián López.

Además, estuvieron Gabriela Vargas, directora general del Centro Universitario para el Bienestar Integral; Gilda Callejas, directora general de Difusión Cultural y Ana Lilia Moreno, directora general de Servicios Universitarios.