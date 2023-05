Comunidad LGBTIQ+ dice estar desamparada por autoridades de Colima

*Colima tiene mayor número de asesinato de personas de la diversidad sexual y son crímenes ocultos, expone el activista César Guerra.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La comunidad LGBTIQ+ arremetió contra las autoridades de Colima e hizo el llamado a dejar el discurso y convertirlo en acciones.

El activista y defensor de la diversidad, César Guerra, refirió que a la Fiscalía General del Estado de Colima le falta sensibilización y concientización sobre diversos temas.

“Colima tiene el mayor índice de asesinatos de personas de la diversidad LGBTIQ+, los cuales consideró son crímenes ocultos que nadie quiere hablar”.

Por lo que exhortó a la Fiscalía del Estado para que integre a las mesas técnicas especializadas de prevención de feminicidios a las mujeres trans, para conocer el número de asesinatos a fin de saber cómo prevenir ese tipo de delitos.

Denunció que en Colima no hay registro de asesinatos de personas de la comunidad LGBTIQ+, que ya lo marca el código de procedimientos penales.

Guerra explicó que actualmente existen protocolos de actuación judicial para la defensa de la comunidad LGBTI en instancias de seguridad pública e impartición de justicia, pero en la Fiscalía de Colima solo hay una persona capacitada que tiene certificación en este protocolo.

“Hasta el momento no hay acceso a esa persona porque siempre casualmente está de vacaciones”.

Tras asegurar que en la dependencia del estado hay desinterés contra la comunidad LGBTI, añadió que han solicitado reuniones y no han tenido respuesta.

“Antes formábamos parte de Comités Técnicos y de Atención y visibilizarían y actualmente no, a la diversidad sexual activistas no los han incluyendo en mesas de trabajo en Fiscalía. Nos han dejado fuera porque dicen que son datos sensibles y no nos afecta directamente”.

Agregó que en los casos de asesinatos de mujeres trans la Fiscalía da carpetazo, en los que incluso no realizan las investigaciones pertinentes, como toma de fotos y huellas.

“No lo hacen porque los agentes investigadores dicen que se tardan mucho y una más, una menos.