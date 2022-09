Común que se presenten trastornos postraumáticos y ansiedad después del sismo: Roberto Vargas

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Roberto Vargas Martínez, presidente de la Asociación de Psicólogos Del Valle de Tecomán, comentó que después de un sismo de gran magnitud, como el registrado el pasado lunes, puede provocar en las personas diferentes trastornos como el postraumático y ansiedad.

“El postraumático quiere decir que a lo mejor nos tocó una situación en la que estuvo en riesgo nuestra vida y pensamos que a lo mejor pueda volver a suceder y estamos a la expectativa de ello, también la ansiedad generalizada que quiere decir que cualquier movimiento sentimos que puede ser un sismo”.

Colima vive en una zona sísmica “por lo que estamos propensos a estos temblores; sin embargo emocionalmente no estamos preparados porque cada sismo representa una situación diferente a cada uno de nosotros. Nos tocó estar en una situación distinta y la reacción del ser humano es salvarse y obviamente tiene pensamientos catastróficos si nos encontramos solos y los que somos padres de familia obviamente reaccionamos con la preocupación latente de no ver a nuestros hijos de cómo está la escuela si el niño está llorando o le pasó algo”, comenta.

Roberto Vargas dijo que posterior al sismo siempre se recomienda estar lo más tranquilo posible, “porque me tocó presenciar en las calles vehículos a alta velocidad queriendo llegar a su destino pero eso puede propiciar accidentes entonces los seres humanos reaccionamos de diferentes maneras si lo pudiera catalogar de niños, adolescentes y adultos hay niños de 4 años que realmente no tienen noción de lo que es un sismo y para ellos realmente no es como un susto como para una persona que tiene pensamientos más concretos de lo que es un sismo y de los riesgos que puede suceder, sin embargo la reacción de los adultos como por ejemplo de los padres que gritan o lloran puede generar una duda o confusión en los menores de edad», subrayó.