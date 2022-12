Competirá en la etapa internacional del concurso 3MT estudiante de la UdeC

*Se trata de Karla Marina Delgado, quien actualmente cursa el Doctorado en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima.

Colima, Col.- Karla Marina Delgado Machuca, estudiante del Doctorado en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, participará este 10 diciembre en el concurso internacional 3MT (Tesis en Tres Minutos), que se realizará durante la reunión anual del Consejo de Escuelas de Posgrado de Estados Unidos (CGS-Anual Metting), en San Francisco, California.

Para que la estudiante Karla Marina Delgado llegara a este concurso internacional, primero participó en la etapa institucional organizada por la Universidad de Colima, en la que obtuvo el primer lugar y el premio otorgado por el público; con ello, avanzó al concurso Nacional, donde compitió con 14 participantes de diferentes estados de la república. Allí fue reconocida con el premio por el público, lo que le permitió continuar a la fase internacional.

El proyecto que presentará Marina Delgado es “Nueva técnica simple y barata para encontrar el tratamiento ideal para cada paciente con cáncer”, con el que busca determinar cuáles son los medicamentos más efectivos para tratar de forma individualizada a pacientes con cáncer utilizando un método simple que pueda realizarse en una infraestructura simple, como en la de cualquier laboratorio de análisis clínico convencional, sin necesidad de utilizar recursos sofisticados, y que pueda ser replicable y accesible económicamente.

La joven investigadora se ha está preparando para ir a este evento, el cuál no sólo la reta a resumir tres años de su trabajo científico en tres minutos, sino que tiene que hacerlo además en inglés, de una forma sencilla y sin usar términos incomprensibles. La idea “es generar una comunicación más cercana y muy parecida a la que genera un médico con sus pacientes, cuando les explica de manera clara y sencilla algo sobre su salud o como cuando se platica con un amigo o familiar”.

Este concurso, añadió, es uno de los muchos caminos que permite a los estudiantes desarrollar habilidades para la comunicación y divulgación de la ciencia, “es importante que lo que hacemos día a día se conozca no sólo entre científicos, sino que se transmita a la población para mostrar que la investigación juega un papel fundamental en la vida diaria y que nuestro trabajo actual puede representar futuros beneficios para la sociedad”.

Ejemplo de ello, dijo, es el correo que recibió después del concurso institucional difundido en redes sociales; “una persona de otro estado, con diagnóstico de cáncer, me contactó vía email y comentó que tenía mucho interés por este proyecto; ahí me di cuenta del impacto que puedes tener en las personas; sinceramente, ese tipo de experiencias son el motor que me hacen avanzar, ya no sólo se trata de una tesis, sino el poder contribuir en algo para ayudar a esas personas que están en la búsqueda de una esperanza”.

Sobre su participación internacional comentó: “Me siento una ganadora por llegar a este nivel; sin duda estoy muy contenta y orgullosa de representar y llevar en alto el nombre de nuestra Universidad y el país a este concurso mundial, donde competiré con estudiantes de Universidades como Yale, Alabama, Chicago, entre otras, demostrando que en la UdeC hay estudiantes y profesores con gran talento y calidad, cuyas investigaciones resaltan por buscar beneficios importantes para la sociedad”.

Mediante esta participación, la alumna del Doctorado en Ciencias Médicas busca inspirar a más jóvenes a aventurarse en este camino del quehacer científico, pues la ciencia, dijo, “es apasionante, es arte, te inspira a descubrir nuevos caminos, inventar cosas y aunque en ocasiones pueda ser compleja y poco valorada por algunas personas, sin la investigación científica el mundo actual en el que vivimos no sería posible, por eso quiero externar mi reconocimiento y admiración para todos los que forman parte de esta área”.

Su trabajo de tesis es asesorado por el Dr. Iván Delgado Enciso y la Dra. Alejandrina Rodríguez, mediante la colaboración de la Universidad de Colima y el laboratorio de Investigación del Instituto Estatal de Cancerología.

Este concurso inició en la Universidad de Queensland, Australia, en el 2008. Su objetivo es fomentar la comunicación y divulgación de la investigación, promoviendo que las y los estudiantes de doctorado expliquen de forma clara y sencilla su proyecto de tesis, destacando su importancia e impacto y usando un lenguaje que permita entender a un público no especialista en el área científica los temas desarrollados, tres minutos.

En México, desde hace dos años, este concurso fue implementado por el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO), y en él participan Universidades e instituciones educativas de todo el país.