Comparte Marco Antonio López conocimiento y obra plástica

*Inauguró una muestra con 47 obras suyas en la Pinacoteca y dio la charla “Las diversas técnicas de la pintura”. Vino a Colima con el apoyo de Caracol Gráfica.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Pinacoteca Universitaria abrió sus puertas a la exposición “Tierra, bronce y arenas: ecos de un paisaje transformado”, del artista plástico Marco Antonio López Prado, la cual se compone de tres colecciones: 25 dibujos en carboncillo, nueve piezas escultóricas en bronce y 13 pinturas al óleo, cáustica y temple. Dicha exposición estará abierta hasta el próximo mes de noviembre.

A través de estas 47 piezas artísticas, Marco Antonio López muestra las técnicas aprendidas durante su trayectoria como estudiantes y cómo éstas han cambiado con el paso de los años, de la experiencia y de experimentar, “quienes nos dedicamos a la creación, a veces absorbemos imágenes de la naturaleza, del transcurrir diario y las transformamos y traducimos después a un lenguaje más personal”.

David Rodríguez Delgado, nuevo director general de Patrimonio Cultural, dio la bienvenida al expositor. Comentó que, a través de sus piezas, el artista no sólo hace gala del dominio de varias técnicas, “sino que llaman a la reflexión de nosotros mismos y el mundo que nos rodea, sin perder el goce estético”. A través de esta exposición, agregó, “veremos los volcanes, el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Paricutín y por su puesto el de Colima, además de los seres que habitamos en un mundo que a veces parece solitario y esquivo”.

Por su parte, Víctor Uribe Clarín, director Caracol Gráfica y promotor de la exposición, agradeció “el liderazgo y compromiso en materia cultural que el rector de la UdeC ha tomado” y extendió sus agradecimientos al artista plástico, “quien es un hombre generoso, al poner a disposición de los demás el conocimiento”.

Finalmente, Carlos Ramírez Vuelvas, coordinador general de Extensión, en representación del Christian Torres Ortiz Zermeño, rector de la UdeC, se sumó a los agradecimientos por la generosidad y el compromiso de Marco Antonio López, “no sólo porque nos permite exhibir su obra, sino porque se ha comprometido como docente y con su comunidad. Esa generosidad la comparte con Víctor Uribe y otros promotores que hacen que eventos como éste sean posibles”.

Previo a la apertura de la exposición, el artista visual impartió la charla “Las diversas técnicas de la pintura”, en la que compartió qué es el manejo de pinturas, sellado, el manejo de lienzos, las técnicas, texturas y materiales.

Para Marco Antonio López, no sólo son importantes el sentimiento, las formas y la imaginación para elaborar una pieza artística, sino también los materiales con lo que se piensa trabajar. Recomendó pensar incluso en el tipo de madera que se va a utilizar, el clima en el que se estará durante la creación y la tensión del material, “pues ello puede significar aciertos o constantes problemas para la creación de la pieza”.

“Sí es importante tener la base de las técnicas y el uso de acrílicos, porque a veces los detalles son tan mínimos que, si no hay una explicación, nos generan un dolor de cabeza, por eso hay que compartir el conocimiento y tener la oportunidad de solucionar estos problemas”, propuso.

Para este artista, el principio del arte es experimentar para reforzar el conocimiento y encontrar nuevas formas de creación. Además, hizo énfasis en la importancia de compartir el conocimiento y hacer comunidad entre los creadores de arte; “la única manera que tengo para agradecer lo que me enseñaron es seguir compartiendo esas enseñanzas, además de compartir lo que he aprendido de mí; que no se pierda esto de intercambiar ideas y generar comunidad”.

En la inauguración también estuvo presente Mayra Patiño, directora del Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA).