Comerciantes califican como dolosa la actuación del ayuntamiento de Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Luego de que en los primeros minutos de este lunes, el ayuntamiento retiró de la zona centro con una grúa el estanquillo del dirigente de los comerciantes Jonathan Castillo, éste advirtió que acudiría ante las estancias legales para denunciar lo que consideró una arbitrariedad.

Castillo Téllez, dijo que en su momento, el conocido estanquillo ya había sido removido del andador López Mateos a la calle 20 de noviembre justo a un costado a la alcaldía en el periodo del alcalde Guadalupe García Negrete y de acuerdo con el comerciante, contaba con los permisos del mismo ayuntamiento “pero por orden del presidente Elías Lozano fue retirado porque está tratando de perjudicarme de manera personal, es por cuestiones políticas”.

El también dirigente de la CNOP señaló que de manera arbitraria y dolosa se tomó la decisión de mandar personal de la dirección de General de Desarrollo Urbano y Obra Pública para retirarlo al amparo de la madrugada, aunque reconoció que ya había sido notificado de que era necesario moverse para realizar la obra de remozamiento de la calle “si notificaron que moviera mi estructura para poder terminar la obra de la banqueta entre Hidalgo y Medellín”.

Aunque dijo no tener problema con que se realice la obra, también aclaró que requirió otro espacio para seguir trabajando y nunca le dieron respuesta en la dirección de reglamentos “estuvimos insistiendo para que la obra no tuviera ningún problema y se pudiera realizar de manera rápida”.

El líder comerciante aseguró que la medida que tomó el ayuntamiento es personal y muy parecida al intentón de quitar a los comerciantes del andado 18 de julio “Ahora van en contra mía, eso no lo veo más que de manera personal, porque no es la única estructura metálica que está en la vía pública ni la última, es proceder en mi contra y perjudicar a mi familia”.

A manera de mensaje para el alcalde, dijo “Presidente a mí no me vas a quebrar, a mí no me vas a doblar, seguiré apoyando a los comerciantes y seguiré trabajo en la área que me asignaron las mismas autoridades, estás bien equivocado, yo no quiero caridad, a mis papás me enseñaron a trabajar. Estoy sumando para que las obras se puedan llevar de buena manera, pero lo que está buscando es atacarme, atacar mi negocio y atacar mi patrimonio”.

Por último dijo que no ha sido notificado oficialmente de qué ocurrió y que interpondrá la denuncia correspondiente a este ante la fiscalía por el delito de robo.