Comando armado secuestra a empresario en restaurante de Michoacán; amigos y familiares piden su liberación

Michoacán.- Luego de que el empresario Tariácuri Hernández fuera privado de su libertad por un grupo de hombres armados en su propio restaurante, ubicado en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, su amigo Javier Ávila informó que continúa desaparecido.

“Desde el día que fue sustraído de su restaurante se ha hecho una intensa búsqueda con la colaboración de las autoridades de manera interinstitucional para su localización, ha habido varios operativos en la región, la solidaridad de la comunidad se ha volcado para la familia (…) nos aferramos a esa esperanza de poder localizarlo, por delgada que esta sea”, expresó Javier Ávila, amigo de Tariácuri Hernández en entrevista con Azucena Uresti.

El secuestro de Tariácuri Hernández, dueño del restaurante Gran Tariácuri, ubicado en la localidad de Tzurumútaro, se produjo la tarde del lunes 18 de noviembre, después de que un grupo armado desatara una intensa balacera en la zona.

“Es un golpe muy duro, para nosotros como sociedad patzcuarense, que esta situación de inseguridad ya haya afectado el centro mismo de nuestra comunidad”, comentó.

Pese a que en el municipio de Pátzcuaro se han reportado casos de extorsión, Javier Ávila indicó que Tariácuri Hernández no había recibido amenazas por parte de grupos criminales.

“Yo he sabido de algunos casos, pero en el caso de mi amigo y compañero comerciante nunca que yo sepa intentaron extorsionarlo con antelación, fue algo totalmente inesperado.

“Él recientemente acaba de inaugurar este restaurante después de mucho esfuerzo y trabajo, yo fui testigo del desempeño e ilusión que él estaba depositando en este pequeño proyecto, desgraciadamente lo convierte a una persona en objetivo de las personas que se dedican a ese tipo de actividades”, explicó.

Amigos y familiares piden la liberación del empresario Tariácuri Hernández

Javier Ávila hizo un llamado a los captores de Tariácuri para que lo dejen en libertad, así como a la comunidad michoacana para que brinden información sobre su paradero.

“Ha habido situaciones desafortunadas que han ido a la alza, pero nosotros esperamos que llegue un momento en que esto tiene que parar, no podemos seguir viviendo en esas circunstancias, y por eso es que necesitamos de la unidad de todo el pueblo para solidarizarnos en esta situación, para tratar de localizar a nuestro amigo. No vamos a investigar nada, no habrá venganzas, ni represalias. Solamente necesitamos que liberen a nuestro amigo porque su familia lo espera”, dijo.

El presidente municipal Julio Arreola detalló que las autoridades, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Civil, se encuentran realizando la búsqueda del empresario Tariácuri Hernández, así como a los responsables de su captura.

“No hemos descansado en recorrer caminos, carreteras y zonas boscosas porque sabemos lo valiosa que es la tranquilidad para las familias de nuestro querido Pátzcuaro. Tengan la certeza de que vamos a continuar dando todo nuestro esfuerzo por la seguridad de nuestro municipio”, declaró en sus redes sociales.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) anunció la apertura de una carpeta de investigación con relación a los hechos, donde fue privado de la libertad Tariácuri Hernández.

Con información de El Financiero