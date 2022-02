COLOSIO EN LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL 2024

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Los partidos opuestos, grandes y pequeños a Morena y la ciudadanía que votó en contra y otra más que sabe que terminará el sexenio están visualizando a su próximo candidato más fuerte para las elecciones presidenciales del 2024, y el alcalde de Monterrey por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas hijo del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta en tan pocos meses ya suma simpatizantes en varios estados dispuestos a seguirlo hasta “la grande”.

El nombre del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas entró en juego en las encuestas y se convierte en una figura emergente en el escenario político nacional, lo que lo situó como el opositor con más posibilidades de encarar a Morena, el partido en el poder, porque consideran que tanto el PT y el Verde seguirán pegados a Morena, pero los partidos MC, PRI, PAN, PRD, entre otros consideran necesario efectuar una gran alianza nacional para lograr derrotar a Morena a quien consideran que va de pique por los múltiples errores cometidos no tanto por el presidente sino por los senadores, diputados federales, alcaldes y hasta gobernadores que acaban de ser electos porque no han demostrado capacidad para asumir sus responsabilidades como buenos gobernantes, desilusionando así a un gran electorado.

COLOSIO APOYADO POR GOBERNADORES

Samuel García, Gobernador de Nuevo León, reconoció públicamente que Luis Donaldo Colosio Riojas es un buen perfil para la candidatura presidencial del 2024, igualmente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo a los medios que Colosio sería una buena alternativa nacional y en la reciente Convención Nacional de Movimiento Ciudadano los medios se volcaron al hijo del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta quien teniendo mucha popularidad fue asesinado en plena campaña presidencial en Tijuana Baja California.

RICARDO MONREAL TIENE ABIERTAS LAS PUERTAS

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano abrió las puertas también a otro presidenciable pero de Morena, a quién visiblemente le han pretendido cerrar las puertas en su partido, más sin embargo su experiencia y capacidad ha logrado mantenerse en su lucha dentro de las filas del morenismo lo que también ha logrado crecer mucho a la par que Marcelo Ebrard, también hay en forma natural diferentes corrientes ciudadanas sin partido hacia el proyecto presidencial de Monreal, incluyendo Colima. Por lo anterior el MC podría ser la punta de lanza de un gran movimiento opositor nacional, que podría ganar si es que en los próximos años no corrige el rumbo Morena de atender los grandes problemas nacionales que son seguridad pública, salud, educación y transporte público en lugar de dedicarse al golpeteo político y a los argüendes. Pues hay legisladores federales y locales morenistas que no han hecho nada, y nada es nada, más que cobrar a pesar de que Colima entró a una alarmante inseguridad.

DESPOTRICA DIPUTADA LOCAL VS MEDIOS

En otro tema, tronantes y nada profesionales fueron las palabras de la diputada local suplente de Morena, Viridiana Valencia Vargas contra los medios informativos, al señalar “En Colima hay medios chayoteros que si no se les paga empiezan a tirar, sabemos de qué pie cojean esos medios”, no cabe duda de que no es lo mismo cantar -que se la da muy bien- a ser buena legisladora congruente con la realidad política y económica. Cierto es que todos los medios requieren respaldo económico para subsistir y requieren todos, el error es que no dividieron bien el pastel como siempre, sin embargo hay muchos medios que siguen difundiendo notas en apoyo gubernamental o de actividades legislativas y no les pagan nada hasta hoy, pero acusarlos por parejo a los que critican las acciones de gobierno como chayoteros es una desbarrada, una disparatada y despotricada injusta.