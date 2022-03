Colimense obtiene 1er. Lugar en el Campeonato Mundial de Shaolin Kung Fu

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El colimense Iván González de la Rosa obtuvo primer lugar en el campeonato mundial de Shaolin Kung Fu, organizado por el Templo Shaolin en China.

En este evento considerado histórico para Shaolin y su milenaria cultura, se dieron cita de manera virtual más de 5 mil participantes de 89 países.

González de la Rosa obtuvo el primer lugar en la categoría de armas, en nivel intermedio.

“Hasta dónde sé es la primera vez este logro en Colima por parte del arte marcial que practicamos a nivel mundial y que todos los practicantes anhelamos estar en el Templo Shaolin en China o participar en un evento de ellos”.

Agradeció a su maestro Xingsheng Shi por sus enseñanzas, familia, alumnado, amistades y a todas las personas que han sido parte importante en su formación marcial todos estos años.

“Este logro no me hace mejor que nadie, sino que me da la responsabilidad de hacer mejor las cosas. Ahora solo resta seguir trabajando más fuerte con mayor compromiso”.