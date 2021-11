Colima VIVHE denuncia que en IMSS e ISSSTE falta atención para acceder a medicamentos de VIH

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo al director general de Colima VIHVE, Alexis Plascencia Salmerón, tanto en el IMSS como el ISSSTE en Colima hay falta de atención para acceder a medicamentos de VIH.

“Un trámite sencillo lo complican, porque si redireccionan a una persona a la Unidad Médico Familiar debe hacerle aplicación intermedia, que son pruebas rápidas y redireccionarlo a lo que es la clínica VIH que en este caso es IMSS, ISSSTE o Capasit, hablando en cada rubro”.

El luchador social refirió que se convocó a una reunión para que estuvieran las principales instancias de salud en el estado, sin embargo no acudió ni el delegado del IMSS ni del ISSSTE.

“Solo estuvo presente prácticamente la secretaria de Salud y me deja en incógnita de qué pasa con ISSSTE e IMSS quienes me habían dicho que tenían interés de trabajar con nosotros de la mano, pero no se presentaron a reunión lo cual es lamentable”.

Reiteró que en la plática estuvo Colima VIHVE, Médicos del Mundo y el encargado del programa de VIH-Sida en el estado de Colima por parte de la Secretaría de Salud.

“Me queda claro que el gobierno estatal sí tiene disposición de por lo menos atender el tema, pero me da miedo que el ISSSTE e IMSS estén desde sus propias estructuras creando este tipo de barreras para no darle seguimiento”.