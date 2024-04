Colima termina Macro-regional de ciclismo con 14 pases a Nacionales Conade

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Colima cierra el Macro-regional de ciclismo sumando catorce pases más a la etapa final de Nacionales Conade 2024 en las pruebas de montaña, ruta y contra-reloj, que se desarrollaron en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, durante el fin de semana, para finalizar con un total de 24 pasaportes asegurados.

En la prueba de ciclismo de montaña desarrollada en el ecoparque ‘Yuca Xtreme’, José Emilio Rodríguez Delgado terminó en segundo lugar de Juvenil B con 44 minutos 25 segundos, además Jesús Eduardo Maciel Mendoza finalizó séptimo lugar de Juvenil C con una hora, 18 minutos y 19 segundos, consiguiendo así sus pases a la etapa final.

En el inicio del ciclismo de ruta en la comunidad de Las Flores, se obtuvieron dos pases en la modalidad contra-reloj con José Emilio Rodríguez Delgado en categoría Juvenil B, quien registró el mejor tiempo cronometrando 14:07.447, mientras que Luis Parra Castro se quedó con el quinto lugar con 40:17.379 minutos en la Sub-23. Por su parte, Diego Anguiano Santana cruzó la meta en segundo lugar en la prueba de ruta con 40 minutos con 29 segundos, de la Juvenil A.

Además, clasifican en Juvenil C femenil, Alejandra Chávez Sandoval terminando décimo-tercera con 2:26:24 horas; de la sub 23, Luis Parra Castro décimo con 2:25:09; Heber Chávez García, onceavo con 2:25:09; Andrés Centeno Villarreal treceavo con 2:25:09; por la Juvenil B, Emilio Rodríguez Delgado en quinto con 1:54:59; Giovanny Santiago Saucedo lugar trece con 2:48:00; y de la Juvenil C varonil, Brian Gómez Heredia en tercer lugar con 2:29:12, Horacio Chávez Venegas noveno con 2:34:34 y Ángel Hernández Vázquez doceavo con 2:34:34.

