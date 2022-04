Colima requiere de ‘un gobernante de tiempo completo’: PRI-PAN

*La mandataria estatal “no ha informado al Congreso sus viajes y resultados de los mismos”.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Luego de las reiteradas y constantes ausencias y viajes que ha realizado la Gobernadora del Estado, Indira Vizcaíno Silva, los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PRI y PAN en la Sexagésima Legislatura Local, Héctor Magaña Lara y Crispín Guerra Cárdenas, coincidieron en manifestar que “Colima requiere de un gobernante de tiempo completo” y no un mandatario ausente o viajero que desatiende las prioridades de Colima y los colimenses, como son los temas de seguridad (que ha elevado sus niveles de inseguridad y criminalidad) y otros problemas que se vive en la entidad y que requieren ser atendidos.

Los legisladores reconocieron que hasta el momento la mandataria “no ha informado sobre sus viajes y ni mucho menos de los resultados que estos han dejado en beneficio o a favor de Colima y los colimenses”.

Es de señalar que la Gobernadora del Estado Indira Vizcaíno Silva durante los casi 6 primeros meses de su administración estatal se ha ausentado reiteradamente de la entidad violado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima que obliga al/la titular del Poder Ejecutivo Estatal “a transparentar e informar en forma detallada al Congreso Local los gastos de los viajes fuera del territorio estatal con cargo al erario.

“Así como el objeto de la comisión, gestión o encargo realizado; incorporando, según el caso, el nombre de todas las personas que con cargo al erario del Poder Ejecutivo participen en las actividades señaladas con anterioridad”.

Indira Vizcaíno ha realizado alrededor de 40 viajes a diversos estados, a la capital del país y, extraoficialmente, el ultimo al extranjero desde su toma de posesión y hasta la fecha, según lo documentado por ella misma a través de sus redes sociales, ausentándose de Colima ya sea para asistir a conmemoraciones a las que asiste el presidente de la República, tomas de protesta de gobernadores, actividades político-partidistas de Morena, presentación de libros, reuniones con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y reuniones con funcionarios de la administración federal, entre otros viajes personales.

Magaña Lara dijo que la mandataria estatal “no ha informado al Congreso” sobre sus viajes y los resultados obtenidos, insistiendo que es necesario que se transparente estas actividades fuera del estado que ha realizado la Gobernadora.

Refirió que Indira Vizcaíno ha estado más atenta a atender asuntos relacionados “con las actividades político-partidistas” que por atender los grandes y graves problemas que se viven en Colima.

“La mandataria ha estado más atenta de temas políticos-partidistas fuera del estado; desatendiendo temas prioritarios del estado, como la seguridad y salud, entre otros. La prioridad de la mandataria en estos momentos no son los problemas de Colima, sino que su interés y prioridad es estar en México ateniendo los temas políticos-partidistas de Morena y no han sido los colimenses esa prioridad”.

Insistió en que Colima “requiere de “un gobernante de tiempo completo”.

Agregó que la Gobernadora se ha ausentado “y no ha informado al Congreso del Estado, no hay resultados. El tema no es que salga, el tema es que debe informar sus resultados y los beneficios que se tiene para Colima y que atienda los graves problemas que se viven en Colima”.

Es de mencionar que el pasado martes, en la reanudación de sus conferencias de prensa denominadas “Diálogos por la Transformación”, la mandataria estatal Indira Vizcaíno a pregunta expresa de los medios de comunicación dijo “no recordar” el número de viajes que ha realizado, pero afirmó que “si hay resultados”, pero sin abundar sobre los mismos y remitió a los medios de comunicación a la Página de Transparencia del Gobierno del Estado para que se enteren de los viajes y resultados de los mismos.

Sin embargo, dicha página oficial “no se encuentra actualizada” y no existe información sobre el número de viajes, gastos y resultados de los viajes de la mandataria estatal.