Colectivo de búsqueda de personas propone que se construya un ‘panteón forense’

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Candelaria Huerta Pizano, representante del colectivo Solidarios de Búsqueda de Persona Desaparecidas, informó que se ha propuesto un proyecto a las autoridades de algunos municipios para que se construya un panteón forense de personas que no tienen a su familiar y que se realizarían los procedimientos para darles identidad.

Dijo que se sigue trabajando en la colocación de fichas informativas y en campo para encontrar a sus familiares, pero a la par se busca concretar otros proyectos en diferentes municipios, como el ocurrido en Coquimatlán donde se les otorgó un predio para un panteón forense de personas que no tienen a su familiar.

“Están por venir unos médicos forenses que les van a dar identidad a los que están en fosa común, esos son proyectos todavía, pero estamos trabajando y en cualquier momento llega la identidad para las personas que están en fosa común, no tenemos fecha”.

Huerta Pizano dijo que hay personas que no han encontrado por años a su hijo y tal vez esté en una fosa común. “Antes no había colectivos, fue hace cinco años cuando iniciamos por la desesperación y la angustia de saber dónde están, es mi esperanza y estoy desesperada quisiera pasara el tiempo para ese estudio de identidad y decirle a las personas que se acerquen”.

Explicó que aún si no han hecho su denuncia, es el momento de estar en contacto para cuando se realice este proyecto se pueda buscar a las personas por genética y darle identidad a las que están en fosa común, “tal vez ahí van a salir las familias que no sabemos dónde están y no hemos puesto denuncia”.

Candelaria Huerta dijo que en su momento anunciará el mecanismo de ir a las fosas para darle identidad a esas víctimas pero es más fácil cuando la familia se arrima a preguntar, ya sea a cualquier colectivo o a la misma fiscalía, “estamos en coordinación porque los colectivos ya se involucran más en eso, así que si no quieren decirle a gobierno se arriman con nosotros y los buscamos por medio de genética, no buscamos problemas, buscamos a nuestros hijos y si la manera más real sin buscar problemas es pura genética por ahí lo hacemos”.

En ese contexto, pidió que si alguien sigue la información del colectivo en los medios, empiecen a buscar donde se sienten con confianza “porque es lo que se requiere que confíen para que busquen a su hijo”.

Por último, confirmó que “desgraciadamente” el colectivo sigue creciendo en víctimas, “ya rebasamos las 300, pero no hemos deputado a las que ya han localizado a su familiar, han estado apareciendo este año varios, no como quisiéramos pero por lo menos ya tenemos colaboración de gobierno, ahora sí, pero hace falta unirnos para ser más fuertes y para hacer la búsqueda en vida o sin vida”.