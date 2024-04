Claudia Sheinbaum presenta el eje “Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción”

CN COLIMANOTICIAS

Ciudad de México, a 01 de abril de 2024.- La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Eje “Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción” que forma parte de su Proyecto de Nación, cuya finalidad es continuar con la erradicación de las viejas prácticas que llevaron al país a tener gobiernos llenos de privilegios a costa de los recursos del pueblo de México, como sucedía en el neoliberalismo.

Aseguró que la Cuarta Transformación no es igual a la oposición que por años fomentó el crecimiento de la corrupción y la impunidad, pues desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al Gobierno de México, se logró un ahorro de 2.4 billones de pesos que se gastaban en privilegios y que ahora son usados en programas sociales y obras estratégicas para el país.

“Hemos avanzado muchísimo, no somos iguales, sino no se hubiera podido avanzar lo que se ha podido avanzar en el gobierno de la Transformación; sin embargo, tenemos que avanzar todavía más. La corrupción no es un asunto cultural como se decía antes, es un asunto que se generó durante años en gobiernos corruptos donde hubo impunidad”, precisó.

Recordó que con la misma política de austeridad republicana y combate a la corrupción, logró ahorrar 100 mil millones de pesos en los casi cinco años que fue Jefa de Gobierno en la Ciudad de México.

Detalló que al igual que en su gestión en la Ciudad de México, a su llegada a la Presidencia de la República, implementará un gobierno con servidores públicos honestos, asimismo impulsará la implementación de un sistema de simplificación administrativa y digitalización, además de fomentar la cooperación entre instituciones para lograr la cero impunidad, “vamos a desarrollar todas las condiciones que nos permitan erradicar, hasta el límite, la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre”.

“No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y de conflicto de interés, no puede conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales, no puede conducir un gobierno de la ciudad quien está asociado a corrupción inmobiliaria, es decir, no es suficiente, pero sí es indispensable, que quien conduzca el Gobierno de la República, el gobierno de un estado, el gobierno de la Ciudad de México, sea una persona con historia de honestidad”, agregó.

Para lograr el objetivo, Claudia Sheinbaum y el equipo de los Diálogos por la Transformación presentaron el eje “Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción”, que consiste en:

1.- Garantizar un enfoque de derechos: Se buscará el reconocimiento expreso en la Constitución de los derechos a una Buena Administración Pública y un Ambiente libre de corrupción.

2.- Impulsar un acuerdo nacional para un buen gobierno: Es un acuerdo social y colectivo para que los distintos órdenes y poderes de gobierno asuman compromisos para resolver la corrupción.

3.- Crear la Agencia Federal Anticorrupción: Una organización altamente especializada, con mayores herramientas de investigación para perseguir, por la vía administrativa, actos de corrupción.

4.- Rediseñar la Secretaría de la Función Pública: Con la nueva Agencia Federal Anticorrupción, la SFP centrará sus objetivos en las políticas de prevención de la corrupción, profesionalización del recurso humano y normatividad.

5.- Modelo Nacional para Investigar Delitos de Corrupción: Implica la creación de un Sistema de Inteligencia Anticorrupción y poner en funcionamiento el Sistema de Fiscalización, entre otras acciones.

6.- Enfrentar la corrupción en cadena Seguridad-Justicia: Reforma profunda de las corporaciones policiacas, las procuradurías y fiscalías, ministerios públicos y del sistema judicial, a nivel federal y local.

7.- Mejores contrataciones públicas y transparentes: Contempla regulación de los principios y normas básicas de contratación para todas las instituciones públicas y mayores controles para las contrataciones.

8.- Criterios Generales de la Estrategia Anticorrupción: Colaboración entre estados, federación y municipios; diseño de un esquema de denunciantes de corrupción; y profesionalización de servidores públicos que investigan actos de corrupción.

Por su parte, el coordinador del Eje de Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción, Javier Corral Jurado, reconoció el compromiso por parte de Claudia Sheinbaum para combatir la corrupción, como una de las consignas más importantes de la Cuarta Transformación.

“No hay peor crimen que mirar la pobreza y miseria de frente a los ojos y luego embolsarse lo que debe servir para combatirla. El segundo piso de la Cuarta Transformación deberá continuar lo avanzado y realizar lo que ha quedado pendiente, lo único que no debemos permitir es el regreso de los corruptos. Para nuestra fortuna, podemos afirmar que el ejemplo de honestidad en el ejercicio de la Presidencia de la República continuará con la doctora Claudia Sheinbaum y que el problema de la corrupción en todo el país, puede enfrentarse con este liderazgo que no solo es ético y político, sino también es científico, es técnico y de probados resultados”, comentó.

En su intervención, el coordinador de Plan de Gobierno y Diálogos por la Transformación, Juan Ramón de la Fuente, informó que, con más de 250 mesas de diálogo en diversos temas, queda claro que la campaña de la candidata de Morena, PT y PVEM está sustentada en propuestas serias, basadas en ciencia con conciencia.

“Es claro que la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum está sustentada en propuestas concretas y específicas, es una campaña que está sustentada en el análisis y en el conocimiento, en los principios y en los valores que nos van a permitir avanzar en la siguiente etapa de la transformación de la vida pública nacional. No es una campaña de ocurrencias, es una campaña de ciencia con conciencia”, afirmó.