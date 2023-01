Cierro un ciclo en el PRI, me voy a Movimiento Ciudadano, anuncia Chuy Dueñas

*No salgo por la puerta de atrás, dice



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Tras abandonar este lunes la Bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Legislatura Local, José de Jesús Dueñas García anunció su incorporación al Partido Movimiento Ciudadano (MC) y, por lo tanto, a la Fracción Parlamentaria de ese partido en el Congreso del Estado.



A través de un mensaje difundido en redes sociales, el ahora ex priista dio a conocer que luego de 12 años de participación política en el PRI llegó a la conclusión de la necesidad «de cerrar el círculo» en el partido tricolor y buscar nuevas alternativas para desarrollarse políticamente.



Dueñas García presentó esta mañana su renuncia formal a la Fracción Parlamentaria del PRI y este mismo día, luego de 10 horas, anunció su incorporación a Movimiento Ciudadano.



Dijo sentirse satisfecho de lo alcanzado en el PRI durante estos 12 años. «Salgo del PRI, no me corren. Decido yo separarme y cerrar un ciclo, porque hay que tener visión de futuro y seguir construyendo cosas importantes».



Agradeció a toda la gente que lo apoyo en su carrera política y a la militancia priista.



Sobre su incorporación a Movimiento Ciudadano refirió que «seguiré siendo un contrapeso en el Congreso» a las políticas del Gobierno actual.

Afirmó que se incorporará, de manera muy responsable, a las filas de Movimiento Ciudadano, donde dijo habrá de construir una nueva etapa en su vida política » y seguiremos construyendo cosas muy positivas para Colima. En Movimiento Ciudadano he encontrado muchas coincidencias para hacer trabajo en beneficio de la población colimense. Vamos para adelante».



Cabe mencionar que recientemente Dueñas García había sido nombrado promotor de la precandidatura presidencial del priista Enrique de la Madrid.