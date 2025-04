Checo Pérez revela “varias charlas” para volver a la F1

Ciudad de México.- El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez reveló que está en conversaciones con varios equipos para un posible regreso a la parrilla de Fórmula 1 en 2026, aunque advierte que sólo regresará si el proyecto “tiene sentido” y es “algo que pueda disfrutar”. En diciembre pasado, Red Bull y Checo Pérez anunciaron que habían llegado a un acuerdo para terminar su relación tras cuatro temporadas juntos, a pesar de que al piloto de 35 años le quedaban dos años de contrato. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Checo Pérez (@schecoperez)

Checo jugó un papel clave para que Max Verstappen fuera tetracampeón, para que Red Bull ganara el Campeonato de Constructores en 2022 y 2023, y además fue subcampeón en la clasificación de pilotos, su mejor resultado, en 2023. Sin embargo, tuvo una dolorosa campaña en 2024, donde tuvo dificultades para familiarizarse con el complejo RB20 y fue despedido.

PROYECTO

Desde entonces, Checo ha tenido suficiente tiempo para disfrutar de su familia, desconectarse y alejarse del deporte que lo consumió durante tanto tiempo, pero el mexicano reconoce que aún no ha terminado con la Fórmula 1 y ya estudia los proyectos que le han ofrecido para regresar en 2026.



“Si encuentro un proyecto que me motive plenamente a volver, donde el equipo crea en mí y valore mi trayectoria, mi experiencia y todo lo que puedo aportar, sería muy atractivo considerarlo”, dijo Checo en una entrevista con la página oficial de la F1.

“Por eso me he dado al menos seis meses para evaluar todas mis opciones y decidir qué hacer a continuación con mi carrera.

“Hay varios proyectos muy interesantes por ahí. Varios equipos me han contactado desde Abu Dabi. Ahora mismo, la temporada ya ha comenzado, así que se abrirán algunas posibilidades en los próximos meses”, reconoció Checo.

“Estamos hablando con varias partes. Una vez que conozca todas mis opciones, tomaré una decisión. Lo que tengo muy claro es que sólo volveré si el proyecto tiene sentido y es algo que pueda disfrutar”.

VALORADO

Checo explicó que para él es importante que su nuevo equipo valore el sacrificio que ha hecho a lo largo de su carrera para mantenerse como uno de los pilotos con más experiencia y buenos resultados en la F1.

“Ya llevo mucho tiempo en la F1, he hecho casi todo. Una vez que das un paso atrás, te das cuenta de cuánto hay que renunciar en la vida para estar en este deporte. Así que, para estar totalmente comprometido con la F1, necesito motivación”.

Hablando del interés en él, Pérez añadió: “Es bueno estar en esta posición sabiendo que la gente te aprecia como piloto. En la F1, la gente tiene poca memoria.

“En un par de carreras, olvidan lo que has hecho. La gente se da cuenta de que mi posición no era la más fácil en la F1, y en general lo he hecho muy bien”.

OPCIONES

La salida de Checo Pérez de Red Bull lo dejó fuera de la parrilla para 2025, pero el mexicano cree que tiene asuntos pendientes en la F1.

Según fuentes, Cadillac, que llega a la Fórmula 1 como undécimo equipo la próxima temporada, es uno de los pocos equipos con los que Pérez está en conversaciones.

La escudería estadounidense, liderada por el director del equipo, Graeme Lowdon, quien anteriormente fue director deportivo de Marussia y, más recientemente, representante del piloto chino Zhou Guanyu, tiene al mexicano entre sus principales candidatos.

Con información de Latinus