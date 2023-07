Checo Pérez largará en el sitio 16

CN COLIMANOTICIAS

México.- Checo Pérez volvió a los malos resultados en la temporada de la Fórmula 1, este sábado quedó eliminado de la Q2 en el Gran Premio de Gran Bretaña.

El piloto se quedó fuera de la Q2 por 19 centésimas en su cronómetro y por esta situación arrancará este domingo desde la posición 16 de la parrilla.

Quinta ocasión consecutiva en la que Checo Pérez queda eliminado de la Q2 en esta temporada.

Checo Perez habló tras su eliminación en la Q1 explicando las cuestiones que le fallaron este sábado en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña.

“En esa vuelta no pude correr con la temperatura suficiente, cuando cambian las condiciones es cuando me cuesta con temperaturas bajas poca temperatura de neumático es lo que me ha costado hoy”, detalló el piloto tapatío.

Con información de El Universal