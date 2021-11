Charlas triviales, importantes para nuestra salud mental

No solo contribuyen a hacernos sentir más cómodos en el ámbito personal, sino que estas charlas superficiales nos permiten crecer y afianzarnos en el entorno laboral.

Son fundamentales «para la colaboración y para generar confianza «, asegura Debra Fine, autora de The Fine Art of Small Talk («El delicado de arte de la conversación trivial»).

«Pretendamos que eres mi jefa y me delegas trabajo. Si cada vez que interactuamos me das tareas y ni siquiera me preguntas cómo estoy, qué tal mi fin de semana, etc., si no haces nada para iniciar una conversación casual, no voy a tener ninguna conexión contigo», dice Fine.