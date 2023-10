CELEBRAN TRANSPORTISTAS INAHABILITACIÓN DE FUNCIONARIOS

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Cerca de cien concesionarios de taxis y camiones urbanos se reunieron al sur de la ciudad de la capital para celebrar el acuerdo del Congreso Local y en especial para felicitar a los legisladores de Morena por inhabilitar al ex alcalde de Villa de Álvarez Felipe Cruz Calvario y a los ex regidores del cabildo de dicho municipio para operar al margen de la ley a los mototaxis, en donde inclusive algunos funcionarios compraron este tipo de unidades para entrarle al negocio y competir en el ramo.

La inhabilitación para no poder ocupar cargos será de tres años y medio, pero además el Congreso pide la destitución de Felipe Cruz Calvario como titular del INSUVI, e inhabilitan también al combativo diputado priísta local, Héctor Magaña Lara así como a Karina Heredia y Perla Vázquez Montes quienes fueron regidores de la Villa en el período que 2018-2021, en el caso de Karina y Perla ambas fueron candidatas a la alcaldía, la primera por el partido Verde y la segunda por Movimiento Ciudadano, por lo que quedarán eliminados para contender electoralmente en el proceso del 2024.

¿FUE VENGANZA POLÍTICA?

No fue venganza política, debemos ser congruentes con la realidad de los escenarios políticos al margen de los partidos, nada tiene que ver Morena ni el Gobierno del Estado, más bien es un asunto de justicia a los transportistas en la aplicación del derecho, porque el Ayuntamiento de la Villa invadió esferas de la legislación del transporte público que le compete exclusivamente al gobierno estatal, el problema es que la Villa autorizó permisos denominados comerciales para poder justificar la operación y funcionamiento de las mototaxis, violando la ley de transporte público estatal.

Si recuerdan algunos análisis que expusimos aquí en aquellos años, cuestionamos aquí que algunos alcaldes doblaron las manos con los mototaxis, eran hasta promotores como Rafael Mendoza en Cuauhtémoc y Felipe Cruz en la Villa, y se debía en gran parte a que el exgobernador Ignacio Peralta no definía bien su postura como responsable constitucional del transporte en el estado para que entraran o no en operación las mototaxis, hubo muchas protestas hasta enfrentamientos de camioneros y taxistas, y el gobernador casi les dejó el paquete a los ayuntamientos en forma indebida, faltó decisión del gobierno estatal porque venían las elecciones y ante la complicidad de algunos alcaldes como el de Cuauhtémoc y la Villa que se metieron apoyar a las mototaxis, Felipe Cruz le entró al ruedo, por eso ahora resultó corneado porque simplemente aplicaron la ley.

¿PORQUÉ AFECTAN A HÉCTOR MAGAÑA?

Ahora bien continuando con el tema, ¿Por qué incluyen en la inhabilitación al diputado local Héctor Magaña? Si no estuvo en la reunión que aprobaron los permisos de las mototaxis en el cabildo de la Villa, pues siendo regidor le presentaron el acta del cabildo para su firma en donde uno de los puntos fue la aprobación de operar las mototaxis con permisos, pues erróneamente firmó la minuta y así avalaba esa irregularidad, al parecer no hizo la anotación u observación de que en ese punto no estaba de acuerdo.

La inhabilitación política a los funcionarios en realidad es intrascendente porque son pocos años e intentarán echarla abajo, quizás estarán en la banca en éste 2024, pero a su vez es una advertencia para que otros funcionarios municipales no cometan este tipo de errores porque afectaban a todo un sistema de transporte público estatal. Dicho dictamen se aprobó con 15 votos de los legisladores de Morena y sus aliados, en tanto que ocho diputados votaron en contra y se excusaron Héctor Magaña Lara y Sandra Patricia Ceballos, la resolución se turnó al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

También fueron incluidos en la inhabilitación; Josué Vergara, Graciela Jiménez Meza, Erandi Rodríguez Alonso, José Ángel Barbosa, Gloria Cortés Sandoval, Mayrén Polanco y la ex alcaldesa Yulenny Cortés León.

Todos los líderes transportistas estatales y de los municipios que se les preguntó sobre éste tema felicitaron la decisión de los legisladores morenistas y del Congreso Local ya que al inhabilitar a los a los funcionarios de los ayuntamientos para que no se metan a respaldar a los mototaxis deja un precedente en donde el gobierno estatal ahora sí está marcando su postura para que respeten la ley del transporte público o Movilidad.

