Causa alarma en Tecomán liberación de presión del gasoducto

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Alrededor de las 10 de la noche de ayer jueves, la empresa Energía de Occidente que realiza el mantenimiento al gasoducto de TransCanada llevaron a cabo una reparación de una válvula en las inmediaciones del Río Armería, causando un fuerte ruido provocando a la vez pánico en habitantes de varias colonias de este municipio.

Sobre estos trabajos, Roberto Campuzano, Director de Protección Civil, dijo que la empresa presentó los permisos de la SCT el día 29 de junio, sin embargo Pc de Armería no autorizó porque el reporte fue muy a “quemarropa”, ya que para este tipo de trabajos se requiere de más tiempo.

Campuzano López reconoció que se escuchó un fuerte sonido, “liberación de una presión de una válvula para para poder realizar los trabajos, pero como viene directamente de la línea de gasoducto se tenía que liberar todo lo que venía acomunado es por ello que se escuchó como un avión grande, como si hubiera sido una fuga, pero no lo fue, fue una liberación de presión por espacio de 5 minutos”.

Reiteró de no hubo peligro ya que se liberó el gas a la atmósfera “el gas es ligero, no huele no tiene olor”.

Por último, Roberto Campuzano admitió que la empresa comunicó sobre estos trabajos a las personas que viven en las cercanías, “ya que hubo personas que nos comunicaron que les dieron tapones auditivos”.