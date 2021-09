Capacitar en derechos humanos a los integrantes del poder judicial

Por: Ángel Durán.

Los tumbos que viene dando el poder judicial en cuanto a eficacia, se debe principalmente a que, desde que surgió la reforma constitucional en derechos humanos a nivel federal, del 10 de junio de 2011 y que de inmediato se modificó también nuestra constitución local para obligar a todas las autoridades incluyendo el poder judicial a que su función sería única y exclusivamente para respetar derechos humanos, dicho poder no ha puesto en la práctica este nuevo sistema que desde 2011 ya existe.

El problema del poder judicial es que, está obligado, a garantizar el derecho de justicia de manera rápida, que los jueces deben ser imparciales, autónomos e independientes y resolver con justicia todos los conflictos que les llegan a petición de partes que necesitan que se resuelva una controversia; de la materia que sea; penal, civil, familiar, laboral ahora que está entrando la reforma y que ya el poder judicial del Estado también tendrá una sala especializada en esta materia; pero sus integrantes -me refiero a jueces y magistrados-, lo primero que tienen que hacer bajo este nuevo esquema de protección de derechos humanos, es que, los tienen que conocer; el poder judicial y sus integrantes no han tenido una capacitación permanente para garantizar el derecho de acceso de justicia a todos los justiciables, cada quien recibe a cuentagotas conferencias, paneles sobre el debate de derechos humanos, pero principalmente el poder judicial no ha establecido una capacitación permanente con el único objetivo de garantizar los derechos humanos a la sociedad colimense que se arrima a los tribunales a resolver un conflicto y esto, ha provocado la ineficiencia de su función.

El primer paso que se tiene para que esto suceda y para que el trabajo de los tribunales sea eficiente, es que, el pleno del tribunal, que es la autoridad máxima, tanto en materia de justicia, como en materia administrativa, debe convencerse que debe capacitar a todos sus servidores públicos en materia de derechos humanos, pero bajo este nuevo esquema que modificó tanto la constitución federal, como local, es decir, contar con jueces expertos en el derecho internacional de los derechos humanos, conocedores de la Constitución federal y de la Constitución local, con el único objetivo de resolver las controversias bajo un criterio humanista.

Al analizar el trabajo, las sentencias, acuerdos y la poca prontitud con la que se resuelven los litigios por parte del poder judicial, nos damos cuenta que, no se están resolviendo los conflictos, ni siquiera se están llevando a cabo los procesos con estas características del humanismo moderno, que hoy distinguen a los sistemas de justicia, una de las razones es, porque todo el personal no está capacitándose y esto trae como consecuencia, que no aplique el humanismo en la función que desempeña, por eso es que, el reto más importante del poder judicial para ayudarlo a transitar hacia un sistema judicial eficiente, es voluntad de los integrantes del pleno para capacitar a todo su personal en el conocimiento y aplicación de los derechos humanos.

