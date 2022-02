Candidato no registrado en boleta electoral

Por: Ángel Durán.

Un tema interesante que vale la pena reflexionar y poner en contexto a la ciudadanía, si queremos ir poco a poco consolidando a nuestra débil democracia; encontrando por supuesto sus debilidades y dialogando socialmente las soluciones.

Este tema a tratar es; por qué los votos de candidaturas no registradas y que aparecen en la boleta, cuando emitimos nuestro sufragio en una elección; vuelvo a preguntar ¿por qué no cuentan?

Para las personas interesadas en este tema, comparto la opinión del magistrado Electoral local del Estado de Sonora, Dr. Vladimir Gómez Anduro, quien realizó el ensayo, que lo titula, “Las letras chiquitas de nuestro sistema electoral”, publicado en el libro coordinado Federalismo Judicial Electoral, voces de los tribunales electorales locales; auspiciado por la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos (AMMEL). Libro que puede consultarse en electrónico https://gallardoediciones.com/descarga-tu-ebook/descarga-tu-ebook-edicion-2022/ y que tiene diez ensayos en materia de justicia electoral local.

En este artículo, aparte que contiene toda la historia del origen del porqué, en las boletas electorales aparece un espacio ó recuadro para que votes por cualquier persona que ocupe un cargo público aunque no esté registrada; también nos invita a que, se debiera de volver a hacer un análisis para darle un sentido diferente a La candidatura no registrada.

Retomando el contexto, el sistema electoral mexicano puso ese recuadro para que la ciudadanía ejerciera su derecho de voto, dada la obligación que tiene de participar en los procesos electorales, pero si alguna de las personas que aparecen en la boleta, no sean de su agrado, vote por cualquier otra persona aún a sabiendas de que, ese voto, no va a tener ningún resultado, se hizo con el único objetivo de que la ciudadanía cumpliera con su derecho constitucional de votar.

Y, efectivamente, en cada proceso electoral, gran parte de la ciudadanía, es decir, una gran cantidad de votos se hacen sobre artistas, luchadores sociales que no están participando en el proceso electoral, sin embargo, a pesar de que el voto está considerado como válido, si llega a ganar ese candidato no registrado, no accederá al cargo, porque él, no está en la competencia política y si eso llegase a ocurrir, le dan el triunfo al que queda en segundo lugar; esto es; al que perdió ante la voluntad social.

El ensayo es interesante, pero a quien le interesa el tema, podrá escuchar los argumentos de su autor, sin embargo, este artículo va enfocado para la reflexión social; usted como parte de la ciudadanía, ¿le gustaría que siguiéramos igual?; en el sentido de que, en el momento de ejercer su voto en la casilla, le entregan la papeleta, y si analizadas las opciones de las candidaturas, ninguna le satisface; tendrá varias opciones para cumplir con el deber y el derecho a votar en los términos del artículo 35 de la Constitución federal; podrá anular su voto o votar por cualquier otra persona, aunque no esté en la boleta y usted con eso cumple su obligación y derecho cívico de votar; pero en ambos casos mi derecho de voto no sirve, en el primero sería un voto nulo, que no le cuenta a nadie, en la segunda opción es un voto válido, pero que no le va a servir a la persona por la que usted está votando toda vez que él no está compitiendo y; a quien no participa como candidato, aunque gane, no le reconocen el triunfo.

Éste es el tema motivo de este artículo; si una persona gana por la ciudadanía como candidatura no registrada, significa que, tiene una enorme legitimación social y muestra el rechazo a todos los que ahí se encuentran en la boleta; en una democracia madura tendríamos que reconocer la voluntad del pueblo, pues la realidad social es la esencia del principio de democracia que tutela un Estado de derecho, y por más reglas legislativas que también tienen un origen social y de representación plural, la voluntad natural será la que se expresa en las urnas; aquí lo importante es, lo que usted considere, si éste debiera ser un nuevo debate entre; la sociedad, legisladores, partidos políticos y autoridades electorales para hacer un nuevo análisis sobre, si se sigue ignorando la voluntad natural de la sociedad en el reconocimiento a las candidaturas no registradas o seguimos usando instituciones anquilosadas que ignoran la voluntad social.

