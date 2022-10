CAMBIOS EN GABINETE DE INDIRA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Los cambios recientes en el gabinete estatal que encabeza la gobernadora Indira Vizcaíno incorporando a Francisco Javier Rodríguez García en la Secretaría de Economía fueron sin duda atinados y adecuados, pero le convenía más a Rosy Bayardo, no coincidimos con las críticas de que no daba para más o no funcionaba, la realidad es que las circunstancias políticas así lo exigían, ya que Bayardo desde su llegada a la dependencia se fue a operar la institución a Santiago en Manzanillo y los grupos de poder político del puerto encabezados por el ayuntamiento pegaron el grito y enfilaron sus ataques en su contra porque la ven como una rival para la sucesión municipal.

Rosy Bayardo a quien conocí en una reunión con el “Círculo Colimense de Analistas Políticos” es muy joven, además guapa, pero sí trae el colmillo político bien afilado, por ello valoro más a su estrategia que a sus críticas, pues en esa dependencia de economía no podía moverse igual como lo hará ahora en el DIF Estatal, pues la operadora del ajedrez político estatal, la que mueve las piezas y que es la gobernadora, reconoce que Rosy es muy activa y sabe que como presidenta del DIF trabajará más al ras de piso, es decir con las bases, penetrará más en las colonias y con miles de familias no únicamente en Manzanillo o solo con empresarios, sino en todo el estado, y es posible así que ocupe la candidatura a una senaduría y a su vez la misma presidencia de Manzanillo, luego entonces Rosy no baja, al contrario se fortalece.

Por otra parte Francisco Javier Rodríguez García proviene del movimiento estatal izquierdista, del perredismo, es licenciado en economía por la Universidad de Colima, con diplomados en Planeación Estratégica y Derecho electoral., empezó en el PRD en 1999 y de 2003 a 2004 fue director de Comunicación Social del municipio de Armería donde lo conocí, ha sido diputado local varias ocasiones y lo bajaron del equipo de Margarita Moreno. La designación de Paco Rodríguez es bien recibida pero no porque sea ducho en aspectos económicos sino más bien por su perfil amigable y concertador, tiene experiencia más bien política pues ha estado colaborando con diferentes colores de partidos desde que fue bloqueado en el PRD, que bueno que sea tomado en cuenta para jalar a panistas, priístas, perredistas etc,, pero una cosa es el PRD, el PAN, el PRI pero otra es donde hoy está con Morena ¡Que se agarre bien!

Los primeros cambios en el gabinete estatal fueron cuando se dieron en el mes de junio pasado en la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, de donde sale Rosario Silva Verduzco quien estuvo en jurídico cuando Indira Vizcaíno fue alcaldesa de Cuauhtémoc, en sustitución entra Dulce Azucena Huerta Araiza así, Silva Verduzco comienza en funciones como Subsecretaria de Educación Pública, área de reciente creación luego de la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura que encabeza Adolfo Núñez González, también ex dirigente perredista. Otro nombramiento fue el de Gerardo Romero como Subsecretario de las Juventudes, en sustitución de Karely Leticia Vázquez Solórzano.

SERGIO JIMÉNEZ FUERA

En todos los cambios o mejor dicho enroques que ha realizado el gobierno estatal morenista la mayoría de los removidos ocupan nuevos cargos logrando así menos divisiones, pero no fue así en el caso de Sergio Jiménez Bojado expresidente estatal de Morena quien trabajó para el partido y se mantuvo sin renunciar durante la campaña de Indira Vizcaíno, lo mismo hizo Sergio cuando lo bajaron de presidente estatal de Morena, pero desde que le dieron un cargo menor como Director del Instituto Colimense del Deporte fue una mala señal para su futuro en esta administración estatal hasta que lo removieron, entró en su lugar Alejandro Martínez quien era el empresario que repartía camisetas en campaña a las asociaciones deportistas y jugadores.

Pero se vio mal el zafarrancho político que le montaron protestando algunos supuestos deportistas contra la administración del Instituto y manipulados contra Sergio Jiménez fue la estrategia para justificar su remoción, fue muy burda y lamentable, dieron una clara puñalada política, para mandarlo a volar, pues por lógica política, Sergio trabajó por Morena o partido mucho más que la mayoría de los miembros del gabinete, además siempre ha trascendido que ese Instituto nunca ha tenido ni sus propios recursos autorizados ni para pagar la luz.

Poco antes se publicó que Jiménez Bojado acudió al Congreso a informar la crítica situación que vivía el Instituto, y los recursos apenas llegarían pero antes de recibir el dinero un grupo manipulado de supuestas asociaciones deportistas sin registro oficial pedían su sustitución, consideramos que fueron ingratos como lo trataron pareciera que ese fue su debut y despedida. Pero muchos de morenistas así como él que colaboraron y se la rajaron por el partido en forma institucional ya no tienen cabida, sobre todo aquellos que identificaron en otros proyectos, prefieren mejor a gente de otros partidos.