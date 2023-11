Cambio de Estrategia

¡Hablando Claro!

Por: Ramón Pérez Gutiérrez.

Todo parece indicar que la campaña en contra de Xóchitl Gálvez ha cambiado, ahora tienen diseñada una estrategia para enfrentar a la Coalición “Fuerza y Corazón por México.” antes Frente Amplio por México de una forma más agresiva e irracional y que a partir de noviembre se puso en marcha.

Están generando y aprovechando que en los Partidos Políticos que integran la Coalición con motivo de los procesos internos, se generan desavenencias entre liderazgos internos y las dirigencias partidistas, aunado a que algunos ex gobernantes y representantes en el senado o en el congreso de la unión, han abandonado sus partidos para posteriormente ser designados en cargos diplomáticos o algún cargo en el futuro, o algunos que buscan una de las candidaturas de elección popular, al no verse favorecidos, abandonan su partido de origen por no ser tomados en cuenta, con ello buscan el desprestigio de la alianza y a su vez dañar a Xóchitl Gálvez.

Atrás quedaron los insultos personales en contra de Xóchitl Gálvez, ahora buscarán debilitar desde la militancia de los partidos que lo conforman, atacando a los dirigentes y candidatos que se seleccionen dentro de los procesos internos, buscando confundir a la Sociedad civil para que se desaliente y no acuda a votar.

Por otra parte, el Frente Amplio por México integrado por PAN, PRD y PRI, se ha registrado como Coalición en respaldo a la candidatura de Xóchitl Gálvez y las candidaturas a cargos federales, con el nombre de “Fuerza y Corazón por México” buscando corregir el rumbo de México, ganando la Presidencia de la República, logrando la mayoría en el Congreso y el Senado. Esta coalición es un acuerdo plural de los tres partidos, para impulsar un gobierno de coalición por el bien de México.

En esta nueva etapa la Coalición “Fuerza y Corazón por México” buscará definir las candidaturas a cargos federales tomando las mejores decisiones con respecto a quienes serán las personas que serán las abanderadas.

Afortunadamente la Sociedad civil está atenta y le da seguimiento a lo que viene sucediendo, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia depositará su confianza en quienes buscan dividir o abandonan el bien común por el bien personal.

Por último, es importante recalcar que la Sociedad civil tendrá un papel determinante en el resultado de las próximas elecciones, por tanto, su participación en el proceso será crucial.

de Movimiento Ciudadano mejor no hablamos.

