Bomberos de Tecomán seguirán insistiendo en que se les entregue el impuesto de siniestralidad

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Edgar Doria Torres, comandante del cuerpo de bomberos de Tecomán, informó que pedirán al ayuntamiento se entregue el recurso de siniestralidad que les corresponde, toda vez que el año pasado no se les dio completo.

Dijo que el tesorero municipal Armando Zamora González tendría que informar al respecto, “Vamos a pedirle al tesorero que nos pueda hacer de conocimiento cuánto ingreso a las arcas del municipio por este concepto y lo que nos corresponde por ley”.

Aclaró Edgar Doria que el año pasado fueron -apenas- poco más de 100 mil pesos lo que les dio el municipio por este concepto, lo que significa que debe hacer un resto, “lo tenemos que pedir porque la ley lo dice que debemos recibir parte de ese dinero, se programó para que fuera para bomberos, pero queremos que nos de la información exacta el gobierno municipal, por ley esos dineros son específicamente para bomberos”.

A pregunta expresa sobre cómo sobrevive el cuerpo de bomberos, señaló que aún tienen el apoyo del Gobierno del Estado y lo demás son gestiones tanto del patronato como de los mismos elementos que piden hasta combustible, “le buscamos, por eso necesitamos el recurso de siniestralidad, hacer la gestión para que nos entreguen esos recursos que la gente de Tecomán paga con la idea de que va a destinarse a los bomberos”.

En cuanto a las carencias inmediatas que ahora enfrentan, Doria Torres señaló que se está reparando un camión cuyo uso es para incendios pequeños.

En relación a los incendios, lamentó que cada año sea el mismo problema de descuido en los predios ya que los encargados de estos no hacen una planeación al momento que van a hacer alguna quema, no hacen guardarraya para proteger y que no se propague el fuego, “seguimos con esa carencia de cultura de prevención, la gente no toma la precaución cuando hace quema de basura o en limpieza de predios”.