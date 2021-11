Bachilleratos de comunidades, esenciales para que jóvenes sigan estudiando: Rector

*Rinden informe de labores los bachilleratos 24 de Madrid y 26 de Ixtlahuacán.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Ixtlahuacán, Col.- Los directores del Bachillerato 24 ubicado en la comunidad de Madrid, Juan José Hernández Ayala y Sandra Martínez Aguilar del 26, que ofrece el servicio en el municipio de Ixtlahuacán y sus comunidades, rindieron su informe de labores ante el consejo técnico de su respectivo plantel hace unos días.

En el primero de estos bachilleratos estuvo presente, de manera virtual, el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, quien destacó la función social que realizan particularmente los bachilleratos ubicados en comunidades alejadas o parcialmente rurales; “si este bachillerato no estuviera allí, seguramente muchos jóvenes de la comunidad y sus alrededores no hubieran tenido la oportunidad de estudiar la educación media superior y posteriormente aspirar a la educación superior”.

El Bachillerato 24 se encuentra en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SiNEMS) en el nivel I, clasificación dictaminada el año anterior.

Su director, Juan José Hernández, destacó que en un año de pandemia se ha echado mano de la mediación tecnológica y a través de ésta “se promueve el crecimiento humano de sus estudiantes”. Gracias a esta modalidad, dijo, se impartió una charla por el Día Internacional de la Mujer: “Trayectoria de Vida Exitosa”, con la Mtra. Priscilia Juliana Álvarez Gutiérrez, logrando una asistencia virtual de más de 100 personas. Además, en el marco de la lucha contra el cáncer de mama, la Mtra. Mayra Alejandra Valadez Domínguez, ex profesora de este plantel, habló sobre su “Experiencia de Vida” ante más de 300 personas.

Informó también que “el 100 % de la planta docente participó en al menos un curso de capacitación y el 28 % de los docentes participó y además concluyó de manera exitosa el Diplomado Agentes TIC Competencias Digitales Docentes”. En ese marco de capacitación, el personal administrativo trabajó en las medidas preventivas para la enfermedad de Covid-19, bajo la asesoría del Dr. Luis Castro, de la Universidad de Colima; de la misma manera, se tomó de manera virtual el curso “Estrategias de riesgo ante COVID-19”, impartido por el Dr. Ramón Alberto Sánchez Piña, investigador de la Universidad de Harvard.

Luego de escuchar el informe, el rector Christian Torres Ortiz felicitó a la comunidad del Bachillerato 24 por este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas “en un año complejo de trabajo”. A los estudiantes les dijo que “su esfuerzo ha sido extraordinario para no abandonar sus estudios, no claudiquen, no suspendan sus estudios por más difícil que sea el escenario, para que puedan acceder a la educación superior.

Aunque reconoció que ha sido un año desafiante para todos, también señaló: “lo han hecho muy bien”, pues, mencionó, “se ha sentido en todos los planteles el impacto de la pandemia, y esto nos obliga a trabajar de manera muy importante en el inicio del próximo semestre y del próximo ciclo escolar para revertir estos fenómenos que se han presentado, básicamente un porcentaje de deserción atribuible a la pandemia y una disminución de la demanda del nivel, que también en su caso puede ser atribuible a la pandemia”.

Por su parte, Sandra Maricela Martínez Aguilar, directora del Bachillerato 26 de Ixtlahuacán, informó del índice de eficiencia terminal, que registró un repunte en relación al año 2020, pasando del 73.58% al 89.36% en este 2021; “hemos dado seguimiento a los alumnos en riesgo de abandono, logrando con ello la motivación por el estudio y brindamos atención presencial a estudiantes con bajo rendimiento académico.

Resaltó el compromiso del personal en 19 distintos eventos que se ofrecieron en la modalidad en línea, con temas como: Estrategias de Reducción del Riesgo ante COVID-19, Educación Media Superior: Retorno Seguro, Todo sobre la Prevención del COVID-19, Recomendaciones para un Retorno Seguro al Trabajo ante COVID-19, Aplicación de Criterios y Vulnerabilidad ante COVID-19, Bienestar Emocional, y Ser Coordinador de Tutoría y Políticas de Seguridad de la Información, entre otras.

En este plantel fue el director general de Educación Media Superior, Martín Robles de Anda quien, en nombre del rector reconoció que el principal problema que enfrentan los planteles, principalmente de las comunidades o municipios como Minatitlán e Ixtlahuacán, es que los jóvenes que terminaron su secundaria no ingresaron al nivel medio superior, “es uno de los principales retos, mejorar la matrícula. Son las condiciones que la pandemia nos dio”.

Dijo que independiente de la matrícula, “el indicador de eficiencia terminal es muy bueno, así como la capacitación de los docentes; muchas felicidades, continúen con ese esfuerzo de trabajar más hacia la sociedad, donde la Universidad representa mucho”.