Ayuntamiento de Colima atendió contingencias por tormenta de este viernes

*Se liberaron vialidades por árboles caídos; se apoyó a una familia cuya casa quedó inundada y a un restaurante dañado por la caída de un árbol.

Colima, Col.- El Ayuntamiento de Colima atendió el retiro de árboles caídos en tres puntos diferentes de la ciudad, sin daños registrados, además de que apoyó a una familia de la colonia La Albarrada, cuya vivienda colinda con un arroyo y quedó inundada.



También se registró la caída de un espectacular en el Jardín San Francisco, el cual fue retirado por la empresa propietaria del anuncio, sin que afectara la circulación ni provocara daños a terceras personas, al tiempo de que se dio apoyo a un restaurante, cuyo techo se derribó por la caída de un árbol, en la colonia Fátima.



De acuerdo al reporte, se atendió y se retiraron árboles caídos en la colonia Placetas, calle José Antonio Díaz; en el Auditorio Miguel de la Madrid, sin causar daños; además de la caída de tres árboles, ubicado en una propiedad privada, entre las calles Torres Quintero y 16 de septiembre.



El Ayuntamiento de Colima informa que hasta el momento no hay registro de daños, ni tampoco de lesionados por la tormenta; sólo se registró el arrastre de basura por la calle 20 de noviembre, Avenida Niños Héroes, Central de los Rojos, así como el arrastre de piedras en Sevilla del Rio y la Av. Ignacio Sandoval, las cuales ya se programó su retiro.



Cabe destacar, que El Vado de Nuevo Milenio 4 no presentó ningún problema, y se evitó que las familias quedaran incomunicadas. Asimismo, de acuerdo a los trabajos de verificación, la Av. Liceo de Varones en el puente del Rio Colima se encuentra estable, sin mayor problema.



El Ayuntamiento de Colima confirma que a pesar de la tromba, no se presentaron mayores incidentes en ningún otro punto crítico; no obstante, se seguirán llevando a cabo supervisiones de forma coordinada con las dependencias correspondientes, de manera constante para mantener en las mejores condiciones los puentes, vados, y puntos críticos de la capital.



Finalmente, cabe destacar que los trabajos de atención de daños ocasionados por la tormenta, fueron realizados a través de la Dirección General de Servicios Públicos, Protección Civil Municipal y la Dirección General de Obras Públicas.