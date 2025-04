Entre Líneas

Por: Raúl Merced Lares

LO que no se hacía y debería de haberse realizado en el gobierno de López Obrador, ahora se viene haciendo en el gobierno de Claudia Sheinbaum con el tema de las desapariciones forzadas al impulsar reformas y nuevas leyes para enfrentar de la mejor manera este tema de la inseguridad que le pega duro a la sociedad. De esta manera, se equiparará el delito de desaparición al de secuestro y se homologará tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y la FGR; también se establecerá la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las fiscalías estatales y la FGR y se fortalecerá la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida, así como incorporar en la ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata y abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización sin necesidad de esperar 72 horas. Se trata de un avance importante que ayudará a aliviar la pena de los familiares y, sobre todo, a frenar el avance de este tema tan doloroso, complicado y riesgoso.

EN este contexto, hay que cuestionar sin embargo al gobierno de Claudia Sheinbaum que continúe con la misma estrategia mediática que implementó López Obrador de tratar de hacer creer que el gran problema de la inseguridad en México es el tema de los homicidios dolosos. Y es que el Gobierno de México ha reportado una disminución del 15 % en la incidencia de homicidios durante los primeros 5 meses de la administración de la presidenta Sheinbaum, según informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo cual es bueno, es positivo. Sin embargo, lo que no se dice, lo que se sigue tratando de ocultar, es que hay otros delitos de alto impacto que han aumentado y que son los que agravian más a la sociedad, como las desapariciones forzadas y las extorsiones. Al menos lo dice el Episcopado Mexicano y otras fuentes no oficiales, por lo que los gobiernos de la 4t se han tardado en incidir en la disminución de estos delitos de alto impacto social que han crecido de manera importante en los últimos 8 ó 10 años.

YA es urgente que se avance lo más pronto posible en la consolidación del IMSS-Bienestar porque en este subsistema de salud se atiende a la población más vulnerable, la que no tiene seguridad social y son de escasos recursos. En este sentido, se espera que, con el nombramiento de la nueva coordinadora de este subsistema en Colima, Laura Dueñas Mendoza, se avance de esta manera en este propósito porque desde el sexenio pasado miles de colimenses vienen sufriendo más las de Caín por la falta de medicamentos e insumos para su atención, además de las deficiencias que hay en equipamiento. En reciente reunión del Comando Estatal e Interinstitucional del Sector Salud en el Estado de Colima, la nueva coordinadora dejó ver Entre Líneas que no había un buen nivel de coordinación y cooperación entre el IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud al sentenciar que se acabó la separación entre el nivel estatal y federal, ya que -aseguró- “trabajaremos en equipo”. Consideró que hay unificación en el Sector Salud, lo que puede augurar al fin buenas cosas para las personas más vulnerables de Colima. Ojalá así sea porque la gente ya está cansada y molesta desde hace buen rato por las deficiencias que aún persisten en este subsistema de salud. Y uno de los primeros retos que enfrenta la nueva funcionaria es lograr lo más pronto posible la entrega de medicamentos e insumos médicos que se adquirieron con la compra consolidada que hizo el gobierno federal para hospitales y centros de salud.

A propósito, es importante que se cumpla con el plan o la proyección que hizo el gobierno de México para la entrega de medicamentos en las entidades, a fin de aumentar el bajo nivel de abasto de medicamentos e insumos que se padece en las unidades médicas, particularmente en el IMSS-Bienestar, en donde se encuentra la población que no tiene seguridad social y son los más vulnerables porque tienen que estar comprando los medicamentos que ocupan y en no pocas ocasiones no tienen los recursos o se quedan sin ellos para adquirirlos. Por lo pronto, la dirigente de la sección 30 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, Dolores González Meza, advirtió que los medicamentos por parte de las licitaciones nacionales van a llegar a finales de abril o en mayo, “por lo que tendríamos que hacer un replanteamiento para el Gobierno del Estado, ya que le va a tener que entrar en el gasto de los requerimientos de los hospitales”. Esta percepción no está alejada de la realidad si tomamos en cuenta que las irregularidades detectadas en Birmex por la compra de medicamentos a sobrecostos pueden retrasar la adquisición y la entrega de medicamentos.

SERÍA justo atender la convocatoria que hace el Congreso del Estado y la Secretaría de Salud para otorgar el Premio Estatal de Enfermería 2025 a enfermeras y enfermeros que se han destacado en su labor. Este premio se otorgará en tres categorías: Al mérito en enfermería de primer nivel de atención, al mérito de enfermería de segundo y tercer nivel de atención y al mérito de Enfermería en gestión e investigación. Las propuestas para este premio ya se pueden realizar y tienen como límite para hacerse el 28 de abril, en horario de 09:00 a 15:00 horas, en la Secretaría General del Congreso del Estado de Colima. La palabra la tienen los ayuntamientos, los colegios de profesionistas, organismos públicos, instituciones públicas, instituciones educativas públicas y privadas, asociaciones y sociedades civiles y ciudadanos en general a los que se está convocando para inscribir a aquellas personas del área de Enfermería que se han destacado por la contribución relevante y distinguida en favor de la salud de la población. Y vaya que son bastantes con este perfil. Para más información, la convocatoria completa está publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y en la página de internet del Congreso del Estado de Colima. Es justo y merecido reconocer a enfermeras y/o enfermeros que en no pocas ocasiones se han partido el alma en la atención que brindan a la gente para la recuperación de algo tan valioso como su salud.

