Aún no se define suspensión o realización del Grito y la Feria de Colima

*El Grito se realizaría el 15 de septiembre y la Feria del 28 de octubre al 14 de noviembre; serían los últimos eventos masivos de la actual administración.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Aún está en la cuerda floja la realización del célebre Grito de Independencia –el 15 de septiembre- y la Feria de Colima –del 28 de octubre al 14 de noviembre-, ya que aún no se han reunido autoridades para analizar este tema.

De acuerdo al secretario General de Gobierno, Rubén Pérez Anguiano, apenas se tendrá reuniones con los secretarios de Fomento Económico, Walter Oldenbourg y de Salud, Leticia Delgado Carrillo, para definir la posible realización o suspensión de estos dos eventos.

Como es de recordarse tanto el Grito de Independencia como la Feria de Colima son los últimos eventos masivos de le correspondería organizar a la actual administración, y que derivado a los altos casos de Covid podrían suspenderse para evitar contagios.

Pérez Anguiano opinó que personalmente decidiría la suspensión de ambos eventos, pero que se tendrá que analizar de acuerdo a los datos que presente la Secretaría de Salud.

“Si me preguntas, yo soy de la idea de que no se hagan ahorita. Es una opinión personal por los casos de la Covid, esa es mi idea, pero no sé; porque necesito platicar con la gente de salud. A mí me parece delicado que esté el Covid y estemos con una Feria o ese tipo de eventos masivos”.

A CULTURA LE CORRESPONDE PALACIO DE GOBIERNO

Por otro lado, al cuestionársele sobre los trabajos de Palacio de Gobierno, el secretario General de Gobierno expresó que este tema le corresponde a la secretaria de Cultura, Oriana Gaytán Gómez.

“Necesitaría checar toda esa información al respecto, ahorita lo que les puedo decir es especulativo, no puedo dar una posición clara, no tengo esa información ahorita”.