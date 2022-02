Aumenta el precio de la carne por la inflación y altos costos de insumos

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Carlos Iñiguez líder de la Unión de tablajeros en el municipio dijo que la materia prima para la engorda de ganado a incrementado en algunos casos hasta un 80%, lo que hace un efecto dominó que va a impactar al consumidor de carne.



Dijo, que la inflación a nivel nacional es lo que más están resintiendo en el sector toda vez que los productos que compraban el año pasado en materia prima para darle al ganado ha incrementado desmedidamente. Este aumento de insumos podría representar que haya menos carne, “en la temporada cuaresma baja el consumo, pero nos vamos a consolar con que haya carne para vender, con que mantengamos el producto”.



Lamentó que la situación de precios le vaya a pegar directo al consumidor ya que la inflación hace efecto dominó y el más afectado es el quien compra el producto “el criador ve que ya le cuesta más el agua y el fertilizante para el pasto de su ganado y le incrementa; el engordador que compra el ganado paga más pero también invierte más por el alza del maíz, soya y medicamentos, el introductor y el tablajero en la mesa igual, pero a la gente su ingreso no se ha incrementado en la misma proporción”.



Admitió Carlos Iñiguez, que la población no tiene recursos debido a todos los empleos que han perdido o se les han reducido ingresos, “entonces no tienen como prioridad el consumo de carne, toda la gente que trabajaba por su cuenta o eran prestadores de servicio le dan prioridad a lo que esté más económico y con lo que puedan cubrir sus necesidades primarias”.



El líder de los tablajeros dijo por último que como introductor o engordador se trata de ajustar al precio, pero el ama de casa o el trabajador del campo, no tiene un incremento que cubra todos los aumentos de insumos en su casa, “ellos realmente sienten el jalón”.