AUGUSTO LÓPEZ, VISITA INNECESARIA A COLIMA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, viene a Colima mañana jueves acelerando el paso en su precampaña electoral, el operador político del presidente pareciera que está inmiscuyéndose en temas de los Congresos de los estados y en asuntos que competen exclusivamente a los legisladores locales de los diferentes partidos, y lo que es peor tomándolos como foros para agredir a los gobernadores.

Pues inadecuadamente abrió un conflicto frontal con varios gobernadores y dirigentes de la oposición, es un error político para su precandidatura a la presidencia del país, que podría irse a la baja en lugar de mejorar su posibilidad, ser frontal es postura de candidatos, además Morena en el Senado ya afianzó los votos necesarios para aprobar la reforma que se extiende la presencia del Ejército en las calles y que reconocemos esa necesidad.

El titular de Gobernación viene a convencer a los legisladores locales para que aprueben la modificación legislativa que desea ampliarse hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, todo mundo sabemos que el gobierno federal o la Secretaría de Seguridad federal desde hace varios sexenios no ha podido con el paquete de la seguridad en el país y que por tratarse de una reforma a la Constitución se requiere que al menos 17 de los 32 Estados avalen la decisión del Legislativo federal, pero si en 20 Congresos Estatales Morena tiene mayoría, entonces su visita y presencia en Colima es innecesaria, pues ningún Secretario de Gobernación en la historia ha realizado este tipo de acciones de intervencionismo en los Congresos Locales.

Analizamos también que en sus visitas de Adán Augusto les ha pegado duro a los partidos de los gobernadores que no votaron en favor de esta medida, que son el PAN y Movimiento Ciudadano, por eso les hecho caballada asegurando que con ellos impera la inseguridad, al señalar “¿Para qué vamos a esconder que en Guanajuato campea la delincuencia, o que en Nuevo León no hay policía, o que Chihuahua es presa del crimen organizado? Ya no hablemos de Jalisco”, así lo denunció en Chiapas gobernado por Morena con Rutilio Escandón y que a su vez es su cuñado.

Lamentablemente los más altos índices de violencia nacional se reportan en entidades morenistas, pues lo contradijo al Secretario de Gobernación en plena conferencia nacional, en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, dicho por el propio Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, presentó un informe que demostró que, de los 10 Estados con más homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, en ocho gobiernan Morena y sus aliados y son: Colima, Baja California, Zacatecas, Morelos, Sonora, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

Colima es uno de los más violentos del país desde hace más de seis años y no creemos que mañana vaya a culpar a Indira Vizcaíno de esta alta inseguridad estatal o porque la gobernadora de Colima sea Morenista pero apoye abiertamente a Claudia Sheinbaum a la candidatura presidencial, ojalá el discurso de mañana se enfoque mejor a gestionar más presupuesto, equipo y elementos de la guardia nacional.

Por último pareciera que Adán Augusto no quiere reconocer que el crimen organizado le compete conforme a nuestra Constitución General de la República al gobierno federal, por eso existe la Ley Federal contra la delincuencia organizada y no compete a los estados o a los gobernadores, lo que sí está logrando el titular es su espacio en la siguiente administración federal si Morena gana y que es muy posible si la oposición no se organiza, pero se visualiza cada vez más que alguna corcholatas de Morena van repuntando a medida que se acercan los tiempos pero otros bajan o los bajan como a Ricardo Monreal que es un buen elemento, pareciera por eso que la gran disputa estará entre dos, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum